В своем Instagram певец Александр Панайотов поделился трогательной фотографией со своей подругой Юлией Началовой, которая ушла из жизни в прошлом году.
На фотографии девушка обнимает своего друга и товарища. Снимок он подписал кратко и без лишних эмоций.
«Скучаю по тебе».
Подписчики постарались разделить с артистом боль утраты и постарались поддержать его в комментариях.
@panaiotov
Александр был одним из первых, кто узнал, что Юлия оказалась в больнице. К сожалению, у девушки было много проблем со здоровьем, связанных с пластической операцией. Имплантаты не прижились, началось заражение крови, у Юлии отказали почки.
В мае этого года семья певицы установила памятник на ее могиле.
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