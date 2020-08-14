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Александр Панайотов поделился кадром с покойной Юлией Началовой 

Анастасия Иванова 54 минуты назад
В своем Instagram певец Александр Панайотов поделился трогательной фотографией со своей подругой Юлией Началовой, которая ушла из жизни в прошлом году.
На фотографии девушка обнимает своего друга и товарища. Снимок он подписал кратко и без лишних эмоций.

«Скучаю по тебе».

Подписчики постарались разделить с артистом боль утраты и постарались поддержать его в комментариях.
@panaiotov
Александр был одним из первых, кто узнал, что Юлия оказалась в больнице. К сожалению, у девушки было много проблем со здоровьем, связанных с пластической операцией. Имплантаты не прижились, началось заражение крови, у Юлии отказали почки.
В мае этого года семья певицы установила памятник на ее могиле.
Ранее "Рамблер" сообщал, что от прививки от кори скончался шестилетний ребенок.
Звёзды , Видео , Александр Панайотов
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