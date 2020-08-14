В своем Instagram певец Александр Панайотов поделился трогательной фотографией со своей подругой Юлией Началовой, которая ушла из жизни в прошлом году.

На фотографии девушка обнимает своего друга и товарища. Снимок он подписал кратко и без лишних эмоций.

«Скучаю по тебе».

Подписчики постарались разделить с артистом боль утраты и постарались поддержать его в комментариях.

@panaiotov

Александр был одним из первых, кто узнал, что Юлия оказалась в больнице. К сожалению, у девушки было много проблем со здоровьем, связанных с пластической операцией. Имплантаты не прижились, началось заражение крови, у Юлии отказали почки.

В мае этого года семья певицы установила памятник на ее могиле.