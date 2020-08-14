Актриса на днях показала округлившийся живот. Вскоре журналисты узнали, что накануне девушку видели с владельцем сети ресторанов, которому и стали приписывать отцовство.

Наталья Рудова редко общается с журналистами. Свою личную жизнь девушка тщательно оберегает. Ранее она призналась, что все ее отношения с мужчинами были длительными. 37-летняя актриса построила успешную карьеру в кино, но вот семьей обзаводиться не спешит. Однако недавно ее заметили в кафе в компании мужчины, а футболка оверсайз не смогла скрыть изменения в ее фигуре. На следующий день девушка на камеру показала округлившийся живот.

Поклонники, конечно, стали поздравлять Наталью с радостным событием. А в СМИ появилась информация, что отцом ее будущего ребенка может быть владелец сети ресторанов «Тануки» Александр Орлов , с которым ее и видели за обедом. Однако выдержав паузу актриса сделала объявление. Она поделилась селфи с бизнесменом и прокомментировала все слухи. Сначала она опровергла свой роман с влиятельным мужчиной, а потом и беременность.

«Знакомьтесь! Это Александр Орлов. Не мой жених, не отец моих детей. А мой хороший знакомый», — отметила Рудова.

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«Я объелась! Да, да… так сказать позволила себе лишнего и расслабилась. Проснувшись через пару дней я офигела от чудесных новостей. Саша, прости за чудо бейбика из кучи суши и моих любимых дим-самов в моем животике»,

— добавила она.

Артистка заверила, что просто потроллила всех и в скором времени не станет мамой. Также она отметила, что сделала выводы и будет худеть. Не все поклонники поверили ее словам, а другие назвали «королевой маркетинга».