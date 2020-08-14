Рита Ора показала фото в чересчур открытом платье

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась откровенным снимком с отдыха и порадовала фанатов. Кадр появился на ее странице в Instagram.

Певицу запечатлели в черном платье с широким вырезом, который почти полностью обнажил ее тело. На снимке видно, что 29-летняя знаменитость одета в бикини. Образ Оры дополнили множество золотистых аксессуаров: подвески, браслеты, кольца и серьги.

«Иногда вам просто нужно посмеяться», — подписала она пост, который набрал более 430 тысяч лайков.

@ritaora

Фотография удивила некоторых поклонников Оры, поскольку наряд показался им чересчур открытым.

«Иногда я смеюсь так, что моя одежда тоже с меня спадает», «Смейся, но оденься», «Мне кажется, что ты скорее хотела показать то, что находится у тебя под платьем», «Приятно видеть тебя счастливой», «Вау!» — писали они.

Известно, что в данный момент исполнительница отдыхает на Ибице вместе с друзьями.

Ранее в августе истинное происхождение Риты Оры и ее внешность вызвали споры в сети. Конфликт развернулся из-за твита 18-летней пользовательницы под ником slitmyclitt, которая выяснила, что родители певицы являются албанцами, и обвинила знаменитость в подражании чернокожим. Поклонники Оры выступили в ее защиту, объяснив, что певица никогда не скрывала свое происхождение и открыто о нем рассказывала.