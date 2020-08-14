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57-летний Сергей Зверев опубликовал фото из ванной 

Клео.Ру 2 часа назад
57-летний Зверев опубликовал фото из ванной
Фото: Клео.Ру
Поклонники оказались под впечатлением. Они не ожидали, что Сергей выглядит настолько молодо.
Пик славы Сергея Зверева пришелся на гламурные 2000-е. Он стал одним из самых ярких символов шоу-бизнеса того времени. Мужчина эпатировал публику обилием мейкапа и страз, наличием короны и, конечно же, громкими высказываниями.
Сегодня мастер парикмахерского искусства уже не пользуется такой популярностью. Он сошел с первых страниц глянца и СМИ. Несмотря на это, жизнью эпатажного артиста продолжают интересоваться миллионы подписчиков.
Сергей по-прежнему выглядит экстравагантно. Он ратует за экологию и развитие внутреннего туризма. Дабы не быть голословным, мужчина этим летом отправился отдыхать на Байкал и в Бурятию.
Зверев наслаждался местными красотами, чистым воздухом и процедурами оздоровления. Последнее не удивительно: в этом году Зверев отпраздновал 57-летие. Многие пользователи сети, услышав эту цифру, удивляются. В сознании многих Сергей до сих пор остается яркой звездой шоу-бизнеса без возраста.
Мужчина принимал СПА-процедуры в одном из комплексов в Бурятии. Некоторыми он решил поделиться с подписчиками. Зверев опубликовал фотографию, на которой был запечатлен в ванной. Парикмахер был одет в красные плавки. Главным акцентом образа стала корона на голове.
@zverevsuperstar
Поклонники неоднозначно отнеслись к тому, что на лице артиста по-прежнему очень много макияжа, но качество тела мужчины их удивило. Фолловеры писали, что он выглядит, как юноша.
Скептики возражали, что всему виной фильтры, которые использовал певец. Позже Сергей опубликовал видео, как он принимает циркулярный душ из минеральной воды.
По ролику стало понятно, что мужчина действительно выглядит великолепно и намного моложе своего паспортного возраста.
Подписчики были восхищены. Они писали, что Звереву нужно давать мастер-классы о том, как сохранить красоту тела до глубокой старости.
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Звёзды , Сергей Зверев
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