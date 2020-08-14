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«Я оказалась разменной монетой»: Светлана Лазарева рассказала о конфликте с Ветлицкой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Лазарева рассказала о конфликте с Ветлицкой
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Светлана Лазарева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, почему уже много лет не общается со своей близкой подругой Натальей Ветлицкой. В свое время свою дочь Наталью она назвала в честь подруги-звезды. Та стала ее крестной мамой.

«Я оказалась разменной монетой. Случился конфликт. Ветлицкой много чего про меня наговорили. Наташа не стала выслушивать меня. Ей наговорили откровенную ерунду, и она поверила. Она выслушала только ту сторону. Все случилось на эмоциях».

Как отметила Лазарева, она хотела бы помириться с Ветлицкой.

«Если Наташа захочет, то узнает всю правду о той истории. Если нет, то это право ее как человека. Оправдывается тот, кто виноват. Я этого делать не буду. Она позвонила однажды моей дочери. Сказала, что больше не будет ее крестной матерью. Моя дочь Наташа сильно переживала. Она так плакала, бедняга», — отметила Светлана Лазарева.

Ветлицкая выпустила новый хитСлова и музыку к песне написала она сама. Отметим, что дочь Наталью Лазарева родила в 1996 году от второго мужа бизнесмена Валерия Кузьмина. Девушка сейчас работает помощником депутата Госдумы.
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Звёзды , Валерий Кузьмин , Наталья Ветлицкая , Светлана Лазарева , Госдума
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