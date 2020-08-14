Канделаки рассказала, почему вышла замуж за бедного

На момент знакомства Василий снимал однокомнатную квартиру и стеснялся пригласить известную и обеспеченную телеведущую в гости. Почему же она вышла за него замуж?

Поклонникам Тины Канделаки известно, что после развода с первым мужем она была вынуждена обеспечивать двоих детей самостоятельно. Для этого знаменитость трудилась не покладая рук.

Звезда вспоминает, что ей было тяжело, но она довольна тем, как сложилась судьба. На момент знакомства со вторым супругом Василием Канделаки уже была известна. Ей предлагали большие гонорары и участие в топовых проектах.

Бровко такими успехами похвастаться не мог. У него даже не было собственного жилья в столице. Мужчина снимал однокомнатную квартиру. По воспоминаниям Канделаки, он стеснялся приглашать ее к себе в гости.

Телеведущая рассказала — ей часто задают вопрос, как она вообще решилась выйти замуж за мужчину, не имеющего особого материального достатка. Сама она мезальянса не видит.

Тина пояснила, что богатые мужчины зациклены на своих комплексах и деньгах. Умея хорошо зарабатывать, они далеко не всегда оказываются умными. Бровко покорил ее своей эрудицией и взглядами на жизнь.

Соглашаясь выйти за него замуж, она не побоялась возможных материальных трений.

Впрочем, этого и не случилось. После знакомства с Тиной, мужчина обзавелся связями. Сейчас он — успешный бизнесмен. Пара состоит в браке на протяжении 6 лет, а разница в возрасте между ними составляет 11 лет.