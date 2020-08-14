Арзамасова удивила фанатов роковым образом

Вслед за остальными звездами Лиза Арзамасова завела аккаунт в популярной соцсети. За двое суток на «Папину дочку» подписалось более 12,5 тысяч фолловеров, и это при том, что она выложила всего три видеоролика.

Больше всего внимания привлек последний из них. Это был бэкстейдж со съемок. Актриса, к ангельской внешности которой все мы давно привыкли, предстала в непривычном для себя образе роковой красотки. Короткое платье-бюстье, сетчатые колготки, туфли на шпильке — такой Арзамасову увидишь нечасто. Образ дополнили объемная укладка и яркий макияж.

@liza_arzamasova

Видео набрало больше тысячи лайков и несколько десятков комментариев.

«Краш моего детства», «Галина Сергеевна выросла», «Богиня», «Лиза, вы жжете», — писали фолловеры.