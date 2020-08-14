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Колготки в сетку и высокие шпильки: Арзамасова снялась в роковом образе и стала звездой TikTok 

WMJ.ru 4 часа назад
Арзамасова удивила фанатов роковым образом
Фото: @liza_arzamasova
Вслед за остальными звездами Лиза Арзамасова завела аккаунт в популярной соцсети. За двое суток на «Папину дочку» подписалось более 12,5 тысяч фолловеров, и это при том, что она выложила всего три видеоролика.
Больше всего внимания привлек последний из них. Это был бэкстейдж со съемок. Актриса, к ангельской внешности которой все мы давно привыкли, предстала в непривычном для себя образе роковой красотки. Короткое платье-бюстье, сетчатые колготки, туфли на шпильке — такой Арзамасову увидишь нечасто. Образ дополнили объемная укладка и яркий макияж.
@liza_arzamasova
Видео набрало больше тысячи лайков и несколько десятков комментариев.

«Краш моего детства», «Галина Сергеевна выросла», «Богиня», «Лиза, вы жжете», — писали фолловеры.

На днях Лиза Арзамасова удивила поклонников другим, не менее эффектным образом. Актриса оседлала гидроцикл в клетчатой рубашке и джинсовых мини-шортах. Вероятно, фотография была сделана в Крыму, где девушка отдыхала со своим бойфрендом Ильей Авербухом. Фигурист старше нее на 21 год, но это никак не препятствует их отношениям. Роман развивается стремительно, и влюбленные, по слухам, готовятся к свадьбе.
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