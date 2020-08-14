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Рита Ора выложила фото в чересчур открытом платье и удивила поклонников 

Рамблер 1 час назад
Известная британская исполнительница Рита Ора поделилась горячим снимком с отдыха, чем удивила фанатов. На фото певица смеется в черном платье с вырезом. Казалось бы, что в этом такого? Но "декольте" почти полностью обнажило ее тело.

«Иногда вам просто нужно посмеяться», — подписала она пост, который набрал более 430 тысяч лайков.

Комментарии разделились: одни "обрадовались", что певица не забыла надеть хотя бы бикини, а другие просто наслаждались увиденным.
@ritaora

«Иногда я смеюсь так, что моя одежда тоже спадает», «Мне кажется, что ты скорее хотела показать то, что находится у тебя под платьем», «Приятно видеть тебя счастливой» — писали они.

Стоит отметить, что в образах Рита Ора больше внимания уделает аксессуарам, чем самой одежде. Это заметно по количеству золотых цепочек на фото.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как парень воссоздал старое фото и удивил пользователей.
Звёзды , Видео , Рита Ора
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