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«Багира!» Горбань показала идеальную фигуру в телесном костюме и кошачий прогиб 

WMJ.ru 3 часа назад
Горбань показала фигуру в кошачьем прогибе
Фото: @gorban_masha
Мария Горбань показала идеальную фигуру в телесном спортивном костюме во время растяжки.
33-летняя актриса Мария Горбань постоянно делится с фанатами фотоотчетами о своей жизни: то покажет шикарную дачу, то квартиру со стильным интерьером, то красотку-дочку, то любимого кота — канадского сфинкса Нестера. На этот раз Мария сходила на тренировку по растяжке, а в историях в Instagram-аккаунте опубликовала пару видео с занятия, а после выложила пост, на котором продемонстрировала длинные ноги и шикарную фигуру в телесным костюме, а также кошачий прогиб в спине.
@gorban_masha
Фанаты как всегда осыпали Марию комплиментами:

«Очень красивая», «Восторгаюсь Вами!», «Багира!» и тому подобные комментарии уже набрались под постом Горбань.

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Звёзды , Мария Горбань
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