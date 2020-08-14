Горбань показала фигуру в кошачьем прогибе

Мария Горбань показала идеальную фигуру в телесном спортивном костюме во время растяжки.

33-летняя актриса Мария Горбань постоянно делится с фанатами фотоотчетами о своей жизни: то покажет шикарную дачу, то квартиру со стильным интерьером, то красотку-дочку, то любимого кота — канадского сфинкса Нестера. На этот раз Мария сходила на тренировку по растяжке, а в историях в Instagram-аккаунте опубликовала пару видео с занятия, а после выложила пост, на котором продемонстрировала длинные ноги и шикарную фигуру в телесным костюме, а также кошачий прогиб в спине.

@gorban_masha

Фанаты как всегда осыпали Марию комплиментами: