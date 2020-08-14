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«Нет врожденного чувства стиля»: Роза Сябитова сделала признание 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Сябитова сделала неожиданное признание
Фото: Teleprogramma.pro
Роза Сябитова призналась, что у нее нет врожденного чувства стиля. Так получилось, что ни родители, ни окружение не привили его. Поэтому раньше телеведущая носила то, на что хватало денег. Причем, с таким походом к собственному образу жила очень долгое время. Сейчас она надеется только на рекомендации стилистов, которые формируют ее луки.

«Специалисты утверждают, что вещи из гардероба являются отражением ваших черт характера. Вот я и заморочилась: попробовать научиться формировать у себя чувство стиля, или, как и прежде руководствоваться мнением специалистов?», — задалась вопросом в своем Инстаграме Сябитова.

Но подписчики отреагировали совсем не на новомодное платье телеведущей. Многие порекомендовали ей сменить прическу. По мнению многих, такая стрижка старит. В этом году главной российской свахе исполнилось 58 лет.
Недавно Роза Сябитова второй раз выдала замуж свою дочь Ксению. Свадьба прошла в семейной обстановке на приусадебном участке.
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Звёзды , Роза Сябитова
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