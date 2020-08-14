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Дочь Федосеевой-Шукшиной: «Алибасов и компания пользуются усталостью мамы» 

WomanHit.ru 1 час назад
«Алибасов и компания пользуются усталостью мамы»
Фото: WomanHit.ru
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга и её представитель дали пресс-конференцию на тему скандала с «подаренной» Бари Алибасову квартирой.
Недвижимость Лидия Николаевна, вдова знаменитого писателя Василия Шукшина, приобрела еще до брака с продюсером группы «На-на», но в сентябре прошлого года якобы подарила ее новому супругу. По словам самой актрисы, звездная пара договорилась, что недвижимость завещается внукам Лидии Николаевны, но позже выяснилось, что квартиру переоформили на помощника Бари Алибасова Сергея Моцаря.
После этого Федосеева-Шукшина обратилась в суд с иском о признании сделок с квартирой недействительными. На днях Троицкий суд удовлетворил ходатайство адвоката Федосеевой-Шукшиной и арестовал спорный объект.
В ходе пресс-конференции Ольга заявила, весь скандал можно прекратить раз и навсегда, если Лидия Николаевна подаст на развод.

«Эти люди нанесли удар маме, сильный и подлый, как будто сзади по почкам. Я становлюсь менее терпимой к тому, что происходит вокруг нашей семьи, фамилии, — цитирует наследницу актрисы «Московский комсомолец». — Алибасов и компания пользуются усталостью и эмоциями мамы. Когда его сын кричит, что Бари хочет разводиться, Лидия Николаевна не верит. Она почти каждый день плачет и хочет сама увидеть в глаза мужа!»

Также стало известно, что накануне полицейские Троицка взяли объяснение у самой Федосеевой-Шукшиной. Лидия Николаевна подтвердила правоохранителям, что не дарила квартиру и считает сделку недействительной.
По словам Ольги, у нее есть данные, что Алибасова уже выписали из больницы, и она призывает шоумена прекратить прятаться за спинами адвоката и помощника, и самому ответить за свои действия.
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Звёзды , Сергей Моцарь , Василий Шукшин , Бари Алибасов , Московский комсомолец
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