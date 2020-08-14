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«Мне смешны слова Пригожина»: Джигурда озвучил сумму, на которую живет в месяц 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Джигурда озвучил сумму, на которую живет месяц
Фото: Teleprogramma.pro
Актер Никита Джигурда в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что в последнее время спокойно живет на 30 тысяч рублей в месяц. При этом он подчеркнул, что этих денег ему вполне достаточно. Никита Джигурда. Фото: globallookpress.com

«Во время карантина я тратил примерно 30 тысяч рублей в месяц. Пил в основном один кефир. Я не ем мясо. Вегетарианец. Я знаю, что некоторые люди живут вообще на 8-12 тысяч рублей. Мне смешны слова продюсера Иосифа Пригожина, которому надо полтора миллиона рублей в месяц».

Никита Джигурда В то же время Никита Джигурда отметил, что эти траты только на него одного, а не на его семью, которая находится во Франции.

«Это только мои траты. Семья во Франции. Там, конечно, на 30 тысяч рублей не проживешь», — подметил актер.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему надо полтора миллиона рублей в месяц для безбедной жизни. При этом он добавил, что вынужден содержать многих родственников. Отсюда и такая сумма. А вот певица Азиза в месяц тратит, по ее признанию, порядка 300 тысяч рублей.
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Звёзды , Никита Джигурда , Иосиф Пригожин
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