Джигурда озвучил сумму, на которую живет месяц

«Во время карантина я тратил примерно 30 тысяч рублей в месяц. Пил в основном один кефир. Я не ем мясо. Вегетарианец. Я знаю, что некоторые люди живут вообще на 8-12 тысяч рублей. Мне смешны слова продюсера Иосифа Пригожина, которому надо полтора миллиона рублей в месяц». Актер Никита Джигурда в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что в последнее время спокойно живет на 30 тысяч рублей в месяц. При этом он подчеркнул, что этих денег ему вполне достаточно. Никита Джигурда. Фото: globallookpress.com

Никита Джигурда В то же время Никита Джигурда отметил, что эти траты только на него одного, а не на его семью, которая находится во Франции.

«Это только мои траты. Семья во Франции. Там, конечно, на 30 тысяч рублей не проживешь», — подметил актер.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему надо полтора миллиона рублей в месяц для безбедной жизни. При этом он добавил, что вынужден содержать многих родственников. Отсюда и такая сумма. А вот певица Азиза в месяц тратит, по ее признанию, порядка 300 тысяч рублей.