Телеведущая Лера Кудрявцева сейчас отдыхает в Турции вместе со своей дочерью. Звезда рассказала, что выбрала пятизвездочный отель. В своем Instagram-аккаунте она поведала о преимуществах таких гостиниц, а также показала свой шикарный номер.
«Я еще раз убеждаюсь, что лучший отдых с детьми — это не Европа точно, а Турция, где для деток есть все!»,
— заявила Кудрявцева.
Но поклонников возмутило то, что Лера уехала в период распространения коронавируса, несмотря на риск заражения.
«Как бы ни были открыты границы, сейчас там небезопасно»,
— высказалась фанатка.
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