38-летняя певица, накануне подтвердившая вторую беременность, поделилась кадром первой фотосессии в качестве будущей мамы.
Этой осенью в семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской ожидается пополнение. Пять лет спустя после первых родов 38-летняя артистка готова снова стать матерью. Подольская поделилась радостной новостью с подписчиками в соцсетях, разместив снимок в купальнике, не скрывающем выросший живот.
@nataliapodolskaya
"Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много",
— оптимистично подписала снимок Наталья.
Одними из первых артистку поздравили коллеги: Ирина Дубцова, Анфиса Чехова, Виктория Дайнеко.