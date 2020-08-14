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Подольская подтвердила беременность и показала живот: «Пресняковых должно быть много» 

WMJ.ru 29 минут назад
38-летняя певица, накануне подтвердившая вторую беременность, поделилась кадром первой фотосессии в качестве будущей мамы.
Этой осенью в семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской ожидается пополнение. Пять лет спустя после первых родов 38-летняя артистка готова снова стать матерью. Подольская поделилась радостной новостью с подписчиками в соцсетях, разместив снимок в купальнике, не скрывающем выросший живот.
@nataliapodolskaya

"Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много",

— оптимистично подписала снимок Наталья.
Одними из первых артистку поздравили коллеги: Ирина Дубцова, Анфиса Чехова, Виктория Дайнеко.
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Звёзды , Видео , Анфиса Чехова , Наталья Подольская , Владимир Пресняков , Виктория Дайнеко , Ирина Дубцова
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