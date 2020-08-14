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Джигурда озвучил сумму, на которую живет месяц 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Актер Никита Джигурда озвучил сумму, которой ему достаточно для комфортного проживания. Оказалось, что артисту надо всего 30 тысяч рублей. Об этом он сообщил в беседе с Teleprogramma.pro.

«Во время карантина я тратил примерно 30 тысяч рублей в месяц. Пил в основном один кефир. Я не ем мясо. Вегетарианец. Я знаю, что некоторые люди живут вообще на 8-12 тысяч рублей. Мне смешны слова продюсера Иосифа Пригожина, которому надо полтора миллиона рублей в месяц»,

— заявил Джигурда.
Никита отметил, что этой суммы достаточно лишь на него одного. Конечно, на содержание его семьи, которая сейчас во Франции, требуется значительно больше денег.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Кудрявцева стала жертвой нападок из-за Турции.
Звёзды , Видео , Никита Джигурда , Иосиф Пригожин
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