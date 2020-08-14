«Во время карантина я тратил примерно 30 тысяч рублей в месяц. Пил в основном один кефир. Я не ем мясо. Вегетарианец. Я знаю, что некоторые люди живут вообще на 8-12 тысяч рублей. Мне смешны слова продюсера Иосифа Пригожина, которому надо полтора миллиона рублей в месяц»,