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Подольская официально подтвердила свою беременность 

Анастасия Иванова 1 час назад
Подольская официально подтвердила свою беременность
Фото: globallookpress.com
Супруга Никиты Преснякова Наталья Подольская подтвердила слухи о своей беременности. Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на котором запечатлена с округлившимся животом.

«Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много»,

— заявила Наталья.
@nataliapodolskaya
Певицу тут же стали активно поздравлять не только преданyые поклонники, но и звездные коллеги. Среди первых оказались Ирина Дубцова, Анфиса Чехова и Виктория Дайнеко.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Джигурда публично высмеял Пригожина.
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Звёзды , Анфиса Чехова , Наталья Подольская , Виктория Дайнеко , Ирина Дубцова , Никита Пресняков
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