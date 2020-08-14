Подольская официально подтвердила свою беременность 

Супруга Никиты Преснякова Наталья Подольская подтвердила слухи о своей беременности. Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на котором запечатлена с округлившимся животом.
«Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много»,
— заявила Наталья.
@nataliapodolskaya
Певицу тут же стали активно поздравлять не только преданyые поклонники, но и звездные коллеги. Среди первых оказались Ирина Дубцова, Анфиса Чехова и Виктория Дайнеко.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Джигурда публично высмеял Пригожина.