Самые необычные покупки детей знаменитостей 

Дети знаменитостей очень богаты и могут позволить себе многое. «Рамблер» расскажет о некоторых тратах звездных наследников.
21-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз Депп, видимо настолько любит шоу «Семейство Кардашьян», что в 2017 году она решила купить диван, который часто показывался в реалити. Покупка юной звезде обошлась в семь тысяч долларов.
Блу Айви
@beyonce
Как оказалось, старшая дочь исполнителей Бейонсе и Джея-Зи, Блу Айви, интересуется произведениями искусства. В 2018 году девочка вместе со своими звездными родителями отправилась на аукцион. Там ей понравилась картина Синди Пуатье. Ставку Блу Айви перебил другой человек, однако девочка не была намерена сдаваться. И в итоге картина досталась ей за 19 тысяч долларов.
Брэндон Томас Ли
@brandonthomaslee
Старший сын Памелы Андерсон и Томмми Ли, Брэндон Томас Ли, активно пользуется социальной сетью Instagram. В 2015 году Брэндон решил поделиться снимком с подписчиками, где он принимает ванну, обливаясь легендарным шампанским «Вдова Клико» (стоимость одной бутылки составляет около пяти тысяч рублей). Через некоторое время звездный наследник все же удалил фотографию из своего профиля, видимо ему стало стыдно за свой поступок.