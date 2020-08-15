Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые необычные покупки детей знаменитостей 

Анастасия Иванова 29 минут назад
Самые необычные покупки детей знаменитостей
Фото: @lilyrose_depp
Дети знаменитостей очень богаты и могут позволить себе многое. «Рамблер» расскажет о некоторых тратах звездных наследников.

Лили-Роуз Депп

21-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз Депп, видимо настолько любит шоу «Семейство Кардашьян», что в 2017 году она решила купить диван, который часто показывался в реалити. Покупка юной звезде обошлась в семь тысяч долларов.

Блу Айви

@beyonce
Как оказалось, старшая дочь исполнителей Бейонсе и Джея-Зи, Блу Айви, интересуется произведениями искусства. В 2018 году девочка вместе со своими звездными родителями отправилась на аукцион. Там ей понравилась картина Синди Пуатье. Ставку Блу Айви перебил другой человек, однако девочка не была намерена сдаваться. И в итоге картина досталась ей за 19 тысяч долларов.

Брэндон Томас Ли

@brandonthomaslee
Старший сын Памелы Андерсон и Томмми Ли, Брэндон Томас Ли, активно пользуется социальной сетью Instagram. В 2015 году Брэндон решил поделиться снимком с подписчиками, где он принимает ванну, обливаясь легендарным шампанским «Вдова Клико» (стоимость одной бутылки составляет около пяти тысяч рублей). Через некоторое время звездный наследник все же удалил фотографию из своего профиля, видимо ему стало стыдно за свой поступок.
Видео дня. Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Женский форум
Звёзды , Джонни Депп , Томас Ли , Ванесса Паради , Памела Андерсон , Лили-Роуз Депп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети обругали модель в прозрачном бикини
В Сети обругали модель в прозрачном бикини
Канделаки рассказала, почему вышла замуж за бедного
Канделаки рассказала, почему вышла замуж за бедного
Джигурда озвучил сумму, на которую живет месяц
Джигурда озвучил сумму, на которую живет месяц
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Сколько микропластика съедает человек каждый год
10:00
Сколько микропластика съедает человек каждый год
Здоровье
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
00:36
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
Звёзды Дети
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
00:56
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
Красота Звёзды
История любви Авербуха и Арзамасовой
00:16
История любви Авербуха и Арзамасовой
Звёзды
«Это дикость!»: Глызин о смерти Легкоступовой
00:38
«Это дикость!»: Глызин о смерти Легкоступовой
Звёзды
Первоклашек лишили праздничных линеек
00:19
Первоклашек лишили праздничных линеек
Дети
Вещи, которые нужно вычистить перед визитом гостей
04:11
Вещи, которые нужно вычистить перед визитом гостей
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение