Самые необычные покупки детей знаменитостей 

Дети знаменитостей очень богаты и могут позволить себе многое. «Рамблер» расскажет о некоторых тратах звездных наследников.

21-летняя дочь Джонни Деппа Ванессы Паради , Лили-Роуз Депп, видимо настолько любит шоу «Семейство Кардашьян», что в 2017 году она решила купить диван, который часто показывался в реалити. Покупка юной звезде обошлась в семь тысяч долларов.

Блу Айви

@beyonce

Как оказалось, старшая дочь исполнителей Бейонсе и Джея-Зи, Блу Айви, интересуется произведениями искусства. В 2018 году девочка вместе со своими звездными родителями отправилась на аукцион. Там ей понравилась картина Синди Пуатье. Ставку Блу Айви перебил другой человек, однако девочка не была намерена сдаваться. И в итоге картина досталась ей за 19 тысяч долларов.

Брэндон Томас Ли

@brandonthomaslee