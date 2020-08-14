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"Ты угробил Валю!": мать Легкоступовой набросилась на нового мужа звезды

ИД "Собеседник"
50 минут назад
Женский форум
Пока врачи продолжаются бороться за жизнь Валентины Легкоступовой, в семье певицы кипят настоящие страсти. Мать звезды обвинила в случившейся трагедии ее супруга – яхтсмена Юрия Фирсова, с которым певица месяц сыграла свадьбу, а спустя пару дней – обвенчалась.
«Мать на него наехала основательно, – рассказала Sobesednik.ru приятельница певицы. – Она обвинила его в том, что произошло. Сказала: "Ты угробил ее. Ты решил ее похоронить!". По всей видимости, ее накрутили дети, которые всегда были против Фирсова. А он порядочный мужчина. Лучший из всех, кого Валя встречала в своей жизни. Валя обязательно расскажет всю правду. Дай Бог ей выкарабкаться. Мы все за нее молимся!».
По словам приятельницы артистки, Юрий стойко сражается со всеми обвинениями в свой адрес. Он не исключает, что все произошедшее с Легкоступовой – последствия сглаза.
«Многим не нравилось, что Валентина обрела свое счастье! – продолжает женщина. – Она же буквально парила: похудела, постройнела, сделала пластику. А как он за ней ухаживал: пылинки сдувал. Бабы у нас завистливые: это много кому не нравилось».
Напомним, что Валентина Легкоступова продолжает находиться в коме. На днях медики сделали ей трепанацию черепа, после которой у нее начался отек мозга. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое и не дают никаких прогнозов. Как уверяет муж певицы, травму Легкоступова получила во время падения в ванной.
Женский форум
Звёзды,Юрий Фирсов,ИД "Собеседник",
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