«Мать на него наехала основательно, – рассказала Sobesednik.ru приятельница певицы. – Она обвинила его в том, что произошло. Сказала: "Ты угробил ее. Ты решил ее похоронить!". По всей видимости, ее накрутили дети, которые всегда были против Фирсова. А он порядочный мужчина. Лучший из всех, кого Валя встречала в своей жизни. Валя обязательно расскажет всю правду. Дай Бог ей выкарабкаться. Мы все за нее молимся!».
«Многим не нравилось, что Валентина обрела свое счастье! – продолжает женщина. – Она же буквально парила: похудела, постройнела, сделала пластику. А как он за ней ухаживал: пылинки сдувал. Бабы у нас завистливые: это много кому не нравилось».