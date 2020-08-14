По словам приятельницы артистки, Юрий стойко сражается со всеми обвинениями в свой адрес. Он не исключает, что все произошедшее с Легкоступовой – последствия сглаза.

Напомним, что Валентина Легкоступова продолжает находиться в коме. На днях медики сделали ей трепанацию черепа, после которой у нее начался отек мозга. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое и не дают никаких прогнозов. Как уверяет муж певицы, травму Легкоступова получила во время падения в ванной.