10 мировых звезд с белорусскими корнями

События последних дней привлекли к Беларуси внимание всего мира. Всем стало интересно — что это за страна, чем она живет и за что решил бороться ее народ. И заодно, кстати, многие поинтересовались, кого эта земля дала миру. В результате этого любопытства выяснилось немало интересного. Например, нашлись голливудские звезды с настоящими белорусскими корнями!

Актриса и певица появилась на свет в еврейской семье.

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Предки Гвинет приехали в США из разных мест: России, Польши, Литвы и Беларуси. Так что, можно сказать, что у звезды есть белорусские предки.

Гитарист всемирно известной рок-группы Rammstein Пол Ландерс утверждает, что появился на свет в Восточном Берлине. Но в немецкой версии Википедии указано, что музыкант родился в Бресте.

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Сам Пол категорически это отрицает, но некоторые факты наводят на подозрение, что он кривит душой. Во-первых, Ландерс откуда-то знает русский язык и весьма неплохо, а во-вторых, он зачем-то приезжает туристом в Минск.

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Дед по линии отца Вайноны родился в Минске, поэтому можно считать, что истоки звезды «Битлджуса» и «Черного лебедя» находятся в Беларуси.

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Семья соул и R&B певицы Эми Уайнхаус переехала в конце 19 века в Лондон из Минска.

Актер, блестяще сыгравший Индиану Джонса, в 2008 году сам рассказал о своих белорусских корнях.

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В одном из интервью журналистам он сообщил, что его бабушка и дедушка родились и долгое время жили в Минске, а потом эмигрировали в США. Интересно, что познакомились предки актера только в США и лишь потом узнали, что жили практически рядом.

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Отец Майкла Дугласа, также известный актер Кирк Дуглас , родился в семье эмигрантов из Беларуси. Его родители жили в Могилевской области. Майкл вспоминал, что в детстве разглядывал репродукции картин Марка Шагала , висевшие в спальне его отца.

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Легендарный телеведущий, прославившийся своей манерой брать интервью на весь мир, рассказал, что его мать родилась в Минске, а папа в другом белорусском городе — Пинске.

Во время пресс-конференции в Москве в 2012 году голливудская звезда сообщила, что ее мама родилась в Минске.

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Немного позднее раскрылись и другие детали — прадедушка и прабабушка Скарлетт проживали в Несвиже, городе в Минской области Беларуси.

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У бессменного лидера Aerosmith Стивена Тайлера также белорусские предки. Дедушка рокера носил фамилию Чарнышевич, пока не эмигрировал из родного Кличева, Могилевской губернии, в США. Для англоязычной страны такая фамилия была странной и предок Стивена сменил фамилию на Тайлер.

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