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10 звезд мирового уровня с белорусскими корнями 

BigPicture.ru 7 минут назад
10 мировых звезд с белорусскими корнями
Фото: BigPicture.ru
События последних дней привлекли к Беларуси внимание всего мира. Всем стало интересно — что это за страна, чем она живет и за что решил бороться ее народ. И заодно, кстати, многие поинтересовались, кого эта земля дала миру. В результате этого любопытства выяснилось немало интересного. Например, нашлись голливудские звезды с настоящими белорусскими корнями!

Гвинет Пэлтроу

Актриса и певица появилась на свет в еврейской семье.
BigPicture.ru
Предки Гвинет приехали в США из разных мест: России, Польши, Литвы и Беларуси. Так что, можно сказать, что у звезды есть белорусские предки.

Пауль Ландерс

Гитарист всемирно известной рок-группы Rammstein Пол Ландерс утверждает, что появился на свет в Восточном Берлине. Но в немецкой версии Википедии указано, что музыкант родился в Бресте.
BigPicture.ru
Сам Пол категорически это отрицает, но некоторые факты наводят на подозрение, что он кривит душой. Во-первых, Ландерс откуда-то знает русский язык и весьма неплохо, а во-вторых, он зачем-то приезжает туристом в Минск.

Вайнона Райдер

BigPicture.ru
Дед по линии отца Вайноны родился в Минске, поэтому можно считать, что истоки звезды «Битлджуса» и «Черного лебедя» находятся в Беларуси.

Эми Уайнхаус

BigPicture.ru
Семья соул и R&B певицы Эми Уайнхаус переехала в конце 19 века в Лондон из Минска.

Харрисон Форд

Актер, блестяще сыгравший Индиану Джонса, в 2008 году сам рассказал о своих белорусских корнях.
BigPicture.ru
В одном из интервью журналистам он сообщил, что его бабушка и дедушка родились и долгое время жили в Минске, а потом эмигрировали в США. Интересно, что познакомились предки актера только в США и лишь потом узнали, что жили практически рядом.

Майкл Дуглас

BigPicture.ru
Отец Майкла Дугласа, также известный актер Кирк Дуглас, родился в семье эмигрантов из Беларуси. Его родители жили в Могилевской области. Майкл вспоминал, что в детстве разглядывал репродукции картин Марка Шагала, висевшие в спальне его отца.

Ларри Кинг

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Легендарный телеведущий, прославившийся своей манерой брать интервью на весь мир, рассказал, что его мать родилась в Минске, а папа в другом белорусском городе — Пинске.

Скарлетт Йоханссон

Во время пресс-конференции в Москве в 2012 году голливудская звезда сообщила, что ее мама родилась в Минске.
BigPicture.ru
Немного позднее раскрылись и другие детали — прадедушка и прабабушка Скарлетт проживали в Несвиже, городе в Минской области Беларуси.

Стивен Тайлер

BigPicture.ru
У бессменного лидера Aerosmith Стивена Тайлера также белорусские предки. Дедушка рокера носил фамилию Чарнышевич, пока не эмигрировал из родного Кличева, Могилевской губернии, в США. Для англоязычной страны такая фамилия была странной и предок Стивена сменил фамилию на Тайлер.

Джаред Кушнер

BigPicture.ru
Не так давно зять президента США Дональда Трампа признался, что его предки из Новогрудка, что в Беларуси. Его дедушка и бабушка выжили во время войны в еврейском гетто и затем эмигрировали в США. Семья Джареда до сих пор ездит в Беларусь к родственникам в гости.
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Звёзды , Марк Шагал , Вайнона Райдер , Скарлетт Йоханссон , Пауль Ландерс , Майкл Дуглас , Гвинет Пэлтроу , Эми Уайнхаус , Харрисон Форд , Ларри Кинг , Джаред Кушнер , Стивен Тайлер , Дональд Трамп , Кирк Дуглас
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