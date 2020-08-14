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«Это дикость!»: Глызин назвал виновного в смерти Легкоступовой 

News.ru 45 минут назад
«Это дикость!»: Глызин о смерти Легкоступовой
Фото: News.ru
В смерти исполнительницы советского хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой повинен её супруг яхтсмен Юрий Фирсов. Такое мнение высказал певец Алексей Глызин.
Он назвал произошедшее «вопиющей несправедливостью».

Это какая-то дикость! Я думаю, что вина полностью лежит на её муже, с которым, как она говорила, была счастлива, но это все глупости, — цитирует Глызина РЕН ТВ.

Глызин заявил, что Легкоступова была жизнерадостным человеком, который делал людям добро.
Ранее о смерти артистки сообщила её дочь Анетта Бриль. Певица скончалась в возрасте 54 лет в больнице, не приходя в сознание.
О том, что Легкоступову несколькими днями ранее госпитализировали с травмой головы, стало известно 11 августа. Предполагается, что она получила ранение после падения в своей квартире. По некоторым данным, в тот момент артистка была не вполне трезва.
По словам дочери она привезла подвыпившую мать и её супруга в наркологическую клинику 6 августа. Там оба проходили терапию. В ночь на 8 августа состояние Легкоступовой ухудшилось, после чего у неё и обнаружили черепно-мозговую травму. Певицу перевели в другую больницу для экстренной операции и подключили к аппарату ИВЛ. Однако артистка впала в кому, из которой уже не вышла.
По факту инцидента правоохранительными органами была организована проверка. Полицейские опросили Фирсова, тот подтвердил, что супруга перед госпитализацией действительно падала, ударившись головой. Пока что криминальной составляющей в этой ситуации не обнаружено.
Как писал NEWS.ru, Легкоступова и Фирсов поженились совсем недавно. В начале июля торжественная церемония состоялась в Сочи.
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Женский форум 2
Звёзды , Алексей Глызин , Юрий Фирсов , МВД , РЕН ТВ
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