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Тело популярной певицы на фото в бикини во время отдыха восхитило фанатов 

Lenta.ru 41 минуту назад
Тело певицы в бикини на отдыхе восхитило фанатов
Фото: @nicolescherzinger
Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала фотографии, сделанные во время отдыха на курорте в Сент-Люсии. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.
На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость лежит в белом бикини на диване, который расположен на балконе.

«Смотрю на закат из рая»,

— подписала она пост, набравший 175 тысяч лайков.
@nicolescherzinger
Стройное тело певицы восхитило фанатов. «Красивая фигура!», «Одна из самых горячих женщин на планете», «Дорогая, ты выглядишь сногсшибательно!», «Боже, идеальное тело, идеальная женщина», «Ты прекрасна, моя королева», — комментировали они.
В июле Николь Шерзингер отпраздновала 41-й день рождения в бикини на яхте и показала фото. На них она позирует со своим молодым человеком, бывшим игроком в регби, 35-летним Томом Эвансом. Исполнительницу запечатлели без макияжа и в купальнике красного цвета.
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Звёзды , Том Эванс , Николь Шерзингер
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