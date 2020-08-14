Тело певицы в бикини на отдыхе восхитило фанатов

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Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала фотографии, сделанные во время отдыха на курорте в Сент-Люсии. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость лежит в белом бикини на диване, который расположен на балконе.

«Смотрю на закат из рая»,

— подписала она пост, набравший 175 тысяч лайков.

@nicolescherzinger

Стройное тело певицы восхитило фанатов. «Красивая фигура!», «Одна из самых горячих женщин на планете», «Дорогая, ты выглядишь сногсшибательно!», «Боже, идеальное тело, идеальная женщина», «Ты прекрасна, моя королева», — комментировали они.