Малышева не может улететь из США

Российская телеведущая Елена Малышева пожаловалась на невозможность улететь из США в комментариях к ответам своих подписчиков в Instagram.

Как объяснила Малышева, билеты на каждый день из США в Москву были в продаже с 1 августа, однако теперь все рейсы отменены. «Так неожиданно. Я сейчас тоже ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар!» — возмутилась она.

В июле Елена Малышева улетела из России в США, чтобы повидать живущих там сыновей и внуков. У старшего сына телеведущей Игоря двое детей. В настоящий момент его жена ждет третьего ребенка.