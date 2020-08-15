Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малышева пожаловалась на невозможность улететь из США 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Малышева не может улететь из США
Фото: Lenta.ru
Российская телеведущая Елена Малышева пожаловалась на невозможность улететь из США в комментариях к ответам своих подписчиков в Instagram.
Как объяснила Малышева, билеты на каждый день из США в Москву были в продаже с 1 августа, однако теперь все рейсы отменены. «Так неожиданно. Я сейчас тоже ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар!» — возмутилась она.
В июле Елена Малышева улетела из России в США, чтобы повидать живущих там сыновей и внуков. У старшего сына телеведущей Игоря двое детей. В настоящий момент его жена ждет третьего ребенка.
Видео дня. Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Последние новости
Мишустин предложил вернуть советскую романтику на Камчатку Мишустин предложил вернуть советскую романтику на Камчатку «Бавария» забила «Барселоне» восемь голов в Лиге чемпионов «Бавария» забила «Барселоне» восемь голов в Лиге чемпионов Белоруссия передала России 32 бойца ЧВК Белоруссия передала России 32 бойца ЧВК
Звёзды , Елена Малышева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подольская прячет живот после слухов о беременности
Подольская прячет живот после слухов о беременности
«Кому нужна галочка скорбеть год?»
«Кому нужна галочка скорбеть год?»
В Сети раскрыли способы стать привлекательнее
В Сети раскрыли способы стать привлекательнее
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Сколько микропластика съедает человек каждый год
10:00
Сколько микропластика съедает человек каждый год
Здоровье
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
00:36
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
Звёзды Дети
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
00:56
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
Красота Звёзды
Первоклашек лишили праздничных линеек
00:19
Первоклашек лишили праздничных линеек
Дети
Вещи, которые нужно вычистить перед визитом гостей
04:11
Вещи, которые нужно вычистить перед визитом гостей
Дом и сад
Сына Полищук заподозрили в романе с юной коллегой
03:23
Сына Полищук заподозрили в романе с юной коллегой
Звёзды Любовь
Какие неприятные тайны скрывает покупной томатный сок
20:06
Какие неприятные тайны скрывает покупной томатный сок
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение