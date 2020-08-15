Хлебникова рассказала, на что тратит деньги

"Знаю, что некоторые молодые музыканты живут и на меньшую сумму, чем 50 тысяч рублей в месяц. У меня также все зависит от месяца. Большие траты у тех, у кого большая недвижимость. А если говорить в общем, то сегодня всем музыкантам непросто", — сказала певица.