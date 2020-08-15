Хлебникова рассказала, на что тратит деньги

Певица Марина Хлебникова призналась, что ее расходы превышают доходы и рассказала, на что тратит заработанные деньги.
Хлебникова отметила, что из-за запрета на проведение массовых мероприятий, доходы исполнителей заметно снизились.
"Знаю, что некоторые молодые музыканты живут и на меньшую сумму, чем 50 тысяч рублей в месяц. У меня также все зависит от месяца. Большие траты у тех, у кого большая недвижимость. А если говорить в общем, то сегодня всем музыкантам непросто", — сказала певица.
Она рассказала, что в основном тратит деньги на коммунальные услуги, еду, транспорт, телефон и интернет. Также звезде приходится вкладывать средства в работу, она оплачивает создание треков и аренду студии, пишет Teleprogramma.pro.
Ранее российский художник Никас Сафронов рассказал, что может потратить за месяц миллион, но большая часть его денег уходит на помощь родным и благотворительность. А певца Филлипа Киркорова поклонники назвали «Старым шмоточником» из-за покупки слишком дорогих кроссовок.