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Самбурская похвасталась постройневшей фигурой 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Самбурская похвасталась постройневшей фигурой
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда «Универа» Настасья Самбурская никогда не была пышечкой, а теперь и вовсе превратилась в хрупкую лань. Девушка похудела, о чем с гордостью сообщила своим поклонникам.
Во время пандемии она, как и многие, немного отошла от своих привычных объемов, что очень расстраивало актрису. Сейчас же ее вес нормализовался.
@samburskaya

«Скинула 4 кг, уже месяц стабильно 61.9», — похвасталась она в личном блоге.

На обнародованном снимке, артистка предстала в платье трендового синего оттенка с цветочным принтом. Модель наряда ставила эффектный акцент на ее хрупких плечах, кроме того, Настасья умело выделила руками свою осиную талию.

«Какой же тростиночкой Настасья стала! Как же ей идет!», «Красивая, независимая и сильная», «Вах-вах-вах, какая красна девица», «Ой не знаю… Красавица и так, и так», «Такая нежная, женственная», — отреагировали на пост фолловеры.

Заметим, что ранее постройневшей фигурой в актуальной майке, которую в народе называют «алкоголичкой» блеснула Кристина Орбакайте.
Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Если вы страдаете лишним весом или комплексами по поводу своего внешнего вида, просим обратиться к специалистам. Артисты таковыми не являются.
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Звёзды , Кристина Орбакайте , Настасья Самбурская
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