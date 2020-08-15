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«Могу потратить в месяц миллион, два, пять»: Никас Сафронов озвучил свои расходы 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Могу потратить в месяц миллион, два, пять»
Фото: Teleprogramma.pro
Художник Никас Сафронов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, сколько тратит денег в месяц.

«Я все деньги, которые зарабатываю — сразу трачу. Не привык откладывать. Могу потратить в месяц миллион, два, пять. Мне надо для жизни на самом деле немногое — кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И на этом, пожалуй, все».

Как заметил художник, он помогает финансами своим родственникам. Кроме того, тратит немалые средства на благотворительность. «

Я много езжу по миру и на этом зарабатываю. Показываю свои работы в галереях, но в этот раз из-за пандемии не удалось куда-то поехать. Но я не уволил за время пандемии никого из своих сотрудников. Я их поддерживаю финансами», — сказал художник.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему надо в месяц полтора миллиона рублей на жизнь. Часть денег уходит на содержание родственников. А вот певица Азиза укладывается в триста тысяч рублей в месяц.
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Звёзды , Никас Сафронов , Иосиф Пригожин
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