«Могу потратить в месяц миллион, два, пять»

Я много езжу по миру и на этом зарабатываю. Показываю свои работы в галереях, но в этот раз из-за пандемии не удалось куда-то поехать. Но я не уволил за время пандемии никого из своих сотрудников. Я их поддерживаю финансами», — сказал художник.