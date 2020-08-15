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Штурм рассказала о «роковой ошибке» Легкоступовой 

News.ru 2 часа назад
Штурм рассказала о «роковой ошибке» Легкоступовой
Фото: News.ru
Певица Наталья Штурм высказалась по поводу смерти Валентины Легкоступовой. По её словам, причиной трагедии явилось неудачное замужество исполнительницы хита конца 1980-х годов «Ягода-малина».
«Роковой ошибкой» Легкоступовой стало данное по доверчивости согласие выйти замуж за Юрия Фирсова, уверена певица.

Недоумение и ком в горле от того, что произошло… За два месяца уничтожить человека, — сказала Штурм в интервью телеканалу «Звезда».

Она добавила, что помнит Легкоступову как хорошего, доброго и творческого человека. Штурм удивлена появившимся слухам о злоупотреблении Легкоступовой алкоголем.

Ни скандалов, ни драк не было, ни с кем не выясняла отношений никаких — всё чисто. Какой алкоголь, откуда он взялся? — задалась вопросом певица.

Советская и российская певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в больнице Москвы в возрасте 54 лет. Она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. Незадолго до смерти певица впала в кому.
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Звёзды , Наталья Штурм , Юрий Фирсов , ТК "Звезда"
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