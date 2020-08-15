Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоркина в бикини блеснула формами на яхте 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Хоркина в бикини блеснула формами на яхте
Фото: Teleprogramma.pro
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в Instagram поделилась красивым кадром со своего отдыха. Звезда проводила не так давно время в Краснодарском крае на отечественном курорте. На кадре великая гимнастка запечатлена на яхте в красном бикини. Она наслаждается солнышком.
@khorkinasvetlana
«Вот так всегда. Отпуск закончился — фотографии остались».

Светлана Хоркина «В роскошной форме. И это мама двоих детей», «Светлана, вы — супер. Роскошно выглядите», «Просто красоточка. Здоровья вам и новых побед», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Светлана Хоркина становилась лучшей на Олимпиадах в упражнениях на брусьях в американской Атланте в 1996 году и австралийском Сиднее спустя четыре года. Кроме того, в ее послужном списке четыре серебра и одна бронза на играх. Хоркину по праву называют «королевой брусьев». Как известно, она воспитывает двух сыновей.
Видео дня. Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Teleprogramma.pro: последние новости
«Мне смешны слова Пригожина»: Джигурда озвучил сумму, на которую живет в месяц «Мне смешны слова Пригожина»: Джигурда озвучил сумму, на которую живет в месяц Илья Авербух и Лиза Арзамасова запланировали пышную свадьбу на 2021 год Илья Авербух и Лиза Арзамасова запланировали пышную свадьбу на 2021 год «Самый счастливый день»: 66-летняя Любовь Успенская показала маленького «сына» «Самый счастливый день»: 66-летняя Любовь Успенская показала маленького «сына»
Женский форум 8
Звёзды , Светлана Хоркина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Якубовича рассказала о проблемах в семье
Дочь Якубовича рассказала о проблемах в семье
«Кому нужна галочка скорбеть год?»
«Кому нужна галочка скорбеть год?»
Савичева рассказала о вещих снах
Савичева рассказала о вещих снах
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Сколько микропластика съедает человек каждый год
10:00
Сколько микропластика съедает человек каждый год
Здоровье
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
00:36
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
Звёзды Дети
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
00:56
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
Красота Звёзды
История любви Авербуха и Арзамасовой
00:16
История любви Авербуха и Арзамасовой
Звёзды
«Это дикость!»: Глызин о смерти Легкоступовой
00:38
«Это дикость!»: Глызин о смерти Легкоступовой
Звёзды
Первоклашек лишили праздничных линеек
00:19
Первоклашек лишили праздничных линеек
Дети
Вещи, которые нужно вычистить перед визитом гостей
04:11
Вещи, которые нужно вычистить перед визитом гостей
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение