Как выглядела Легкоступова в молодости

Певица Ольга Кормухина опубликовала в инстаграме фото с Валентиной Легкоступовой с песенного конкурса в Юрмале в 1986 году.
Кормухина выразила соболезнования по поводу смерти Легкоступовой и разместила две фотографии, на одной из которых певицы только познакомились.
"На фото жеребьевки Валя — третья слева за спиной Наргиз", — уточнила певица.
@olgakormuhina
Экс-солистка "Красной пантеры" назвала Легкоступову жизнелюбивым и солнечным человеком.
"Мы редко встречались, но пронесли нашу дружбу через десятилетия, искренне радуясь за успехи друг друга", — написала Кормухина.
Накануне дочь Валентины Легкоступовой сообщила о ее смерти.
О госпитализации артистки с травмой головы стало известно во вторник. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.
Полицейские задержали и опросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.