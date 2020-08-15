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Захарова отреагировала на обвинения в алкоголизме 

Teleprogramma.pro 12 минут назад
«Все сделано специально, и я даже знаю кем»
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Александра Захарова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro ответила на обвинения в алкогольной зависимости.

«Я не имею права ничего говорить на эту тему. У меня есть директор, который всем распоряжается. Лучше все вопросы адресовать ей. Мне приятна поддержка коллег. Это все сделано специально, и я даже знаю кем».

Александра Захарова Напомним, что несколько дней назад в СМИ прошла информация, что единственная дочь покойного художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова угодила на учет в наркологическую клинику. Якобы у нее серьезные проблемы с алкоголем. Вскоре за Александру Захарову заступились многие коллеги по творческому цеху. К примеру, директор «Ленкома» Марк Варшавер сказал, что никогда не видел актрису даже с бокалом вина. По его словам, все обвинения в адрес дочери Марка Захарова надуманные и несправедливы.
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Звёзды , Александра Захарова , Марк Захаров
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