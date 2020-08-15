История любви Авербуха и Арзамасовой 

Лиза — это лучшая из всех избранниц Авербуха: об этом уже в открытую говорят и коллеги, и даже экс-жена призера Олимпиады. А Илья как раз тот мужчина, который был нужен Арзамасовой, — в этом уверены в окружении актрисы. Почему же эта пара кажется всем столь безупречной?

«Период» знакомства

Поговаривают, что Илья, которому сейчас 46, начал встречаться с Лизой, которой лишь 25, когда та была совсем юной. Но это не совсем так. Знакомство и дружба начались действительно давно — 15-летняя Лиза участвовала в проекте «Ледниковый период» во время перерыва в съемках сериала «Папины дочки».

Авербух — продюсер и наставник этого телепроекта, так что на лед Арзамасова выходила не с ним, а с чемпионом мира по фигурному катанию Максимом Стависким . «Ни о каком романе тогда и не шло речи, у Ильи были отношения с другой женщиной, она ездила с нами на гастроли, — рассказал „Телепрограмме“ один из фигуристов, работающих в ледовом шоу Авербуха. — А с Лизой везде рядом была мама — ее директор».

Через два года после телепроекта Арзамасова выступала с профессиональными фигуристами в ледовом шоу Авербуха «Винкс на льду», что тоже теперь связали с симпатиями Ильи к артистке. Может, это и так, но ничего удивительного в появлении Лизы в проекте не было — в свои шоу Илья периодически звал артистов. К примеру, еще в 2010-м в «Огнях большого города» катался Марат Башаров , а в 2012-м Михаил Галустян играл главную роль в ледовой сказке «Малыш и Карлсон». А Лиза стояла на коньках гораздо увереннее каждого из этих актеров.

Конечно, взаимная симпатия наверняка возникла еще тогда. А вот отношения начались позже, говорят, всего несколько лет назад. Прошлой весной мы побывали в гостях у Авербуха в рамках работы над фотосессией для нашего журнала — было видно, что в своей московской квартире Илья живет один с сыном Мартином, женщины в доме нет.

Авербух на наш вопрос о том, кто хозяйничает на их кухне, тогда ответил так: «Хозяйничаем вдвоем с сыном — мы с Мартином живем последние два года вместе. И нам очень комфортно. Мы оба очень занятые люди: у меня плотный рабочий график, а сын много времени отдает учебе и своим увлечениям…»

Мартину сейчас 16 лет, он решил переехать к отцу после того, как у его мамы Ирины Лобачевой появился муж, который был на 17 лет ее моложе. Сейчас Лобачева с тем мужем уже не живет, а с сыном общаться она и не прекращала — отношения у них прекрасные.

Лобачева и Авербух развелись еще в 2007-м после 11 лет брака. Интересно, что даже Лобачева одобрила новую избранницу экс-мужа: мол, девушка приличная во всех отношениях.

Авербух и Арзамасова вместе пока не живут, но актриса гостит у жениха то в его столичной квартире, то в загородном доме. Авербух, похоже, перешел к решительным действиям: в июле на безымянном пальце правой руки у Лизы появилось кольцо с увесистым бриллиантом.

Несмотря на то, что в окружении пары судачат о скорой свадьбе, Авербух пока молчит. Нам Илья подтвердил лишь факт романа с Лизой: «Да, это правда!».

Крымские каникулы

На прошлой неделе пара была замечена в Крыму. Он ездил по делам, она — за компанию. В Симферополе проходят летние сборы школы юных фигуристов, организованные компанией Авербуха. В плане тренировок у фигуристов есть и мастер-классы серебряного призера Олимпиады-2002. Илья с Лизой в свободное время гуляли по набережной, катались на яхте, ходили в кафе, набирались сил на новой сезон: у Авербуха, помимо традиционных ледовых шоу, в октябре стартует «Ледниковый период» на Первом канале.

Злые языки тут же предположили, что Лиза по блату станет ведущей шоу, но знающие люди утверждают: этого не будет. Арзамасова занята в спектаклях в нескольких театрах, поэтому актриса с нетерпением ждет возобновления театрального сезона. Также она активно занимается благотворительностью, будучи попечителем фонда «Старость в радость».

Кстати, мама Арзамасовой Юлия — почти ровесница жениха дочки, но выбор ее все же одобрила. Ведь Авербух внимателен, романтичен и, кстати, хорошо обеспечен: Илья управляет своей ледовой компанией, которая занимается постановкой шоу и других крупных мероприятий. В рейтинг богачей по версии российского Forbes (подробнее — на стр. 6) Авербух с годовым доходом в $2,3 миллиона также попадал, пусть и давно, десять лет назад.

Вообще для Лизы мама — и главный советчик, и самый близкий человек. Юлия воспитывала дочку одна, ее муж погиб, когда Лиза была маленькой. Недавно Арзамасова заявила: «Я часто называю маму гусенечкой, и друзья удивляются: почему? В детстве, года в четыре, я путала слова „бабушка“ и „бабочка“. И сделала логичный вывод: когда у моей мамы будут внуки, она станет бабочкой, а пока внуков нет, она у меня — гусенечка». Не исключено, что Юлия Арзамасова скоро из гусенечки превратится в бабочку!