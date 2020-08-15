Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

История любви Авербуха и Арзамасовой 

Teleprogramma.pro 13 минут назад
История любви Авербуха и Арзамасовой
Фото: Teleprogramma.pro
Лиза — это лучшая из всех избранниц Авербуха: об этом уже в открытую говорят и коллеги, и даже экс-жена призера Олимпиады. А Илья как раз тот мужчина, который был нужен Арзамасовой, — в этом уверены в окружении актрисы. Почему же эта пара кажется всем столь безупречной?

«Период» знакомства

Поговаривают, что Илья, которому сейчас 46, начал встречаться с Лизой, которой лишь 25, когда та была совсем юной. Но это не совсем так. Знакомство и дружба начались действительно давно — 15-летняя Лиза участвовала в проекте «Ледниковый период» во время перерыва в съемках сериала «Папины дочки».
Авербух — продюсер и наставник этого телепроекта, так что на лед Арзамасова выходила не с ним, а с чемпионом мира по фигурному катанию Максимом Стависким. «Ни о каком романе тогда и не шло речи, у Ильи были отношения с другой женщиной, она ездила с нами на гастроли, — рассказал „Телепрограмме“ один из фигуристов, работающих в ледовом шоу Авербуха. — А с Лизой везде рядом была мама — ее директор».
Через два года после телепроекта Арзамасова выступала с профессиональными фигуристами в ледовом шоу Авербуха «Винкс на льду», что тоже теперь связали с симпатиями Ильи к артистке. Может, это и так, но ничего удивительного в появлении Лизы в проекте не было — в свои шоу Илья периодически звал артистов. К примеру, еще в 2010-м в «Огнях большого города» катался Марат Башаров, а в 2012-м Михаил Галустян играл главную роль в ледовой сказке «Малыш и Карлсон». А Лиза стояла на коньках гораздо увереннее каждого из этих актеров.
Конечно, взаимная симпатия наверняка возникла еще тогда. А вот отношения начались позже, говорят, всего несколько лет назад. Прошлой весной мы побывали в гостях у Авербуха в рамках работы над фотосессией для нашего журнала — было видно, что в своей московской квартире Илья живет один с сыном Мартином, женщины в доме нет.
Авербух на наш вопрос о том, кто хозяйничает на их кухне, тогда ответил так: «Хозяйничаем вдвоем с сыном — мы с Мартином живем последние два года вместе. И нам очень комфортно. Мы оба очень занятые люди: у меня плотный рабочий график, а сын много времени отдает учебе и своим увлечениям…»
Мартину сейчас 16 лет, он решил переехать к отцу после того, как у его мамы Ирины Лобачевой появился муж, который был на 17 лет ее моложе. Сейчас Лобачева с тем мужем уже не живет, а с сыном общаться она и не прекращала — отношения у них прекрасные.
Лобачева и Авербух развелись еще в 2007-м после 11 лет брака. Интересно, что даже Лобачева одобрила новую избранницу экс-мужа: мол, девушка приличная во всех отношениях.
Авербух и Арзамасова вместе пока не живут, но актриса гостит у жениха то в его столичной квартире, то в загородном доме. Авербух, похоже, перешел к решительным действиям: в июле на безымянном пальце правой руки у Лизы появилось кольцо с увесистым бриллиантом.
Несмотря на то, что в окружении пары судачат о скорой свадьбе, Авербух пока молчит. Нам Илья подтвердил лишь факт романа с Лизой: «Да, это правда!».

Крымские каникулы
На прошлой неделе пара была замечена в Крыму. Он ездил по делам, она — за компанию. В Симферополе проходят летние сборы школы юных фигуристов, организованные компанией Авербуха. В плане тренировок у фигуристов есть и мастер-классы серебряного призера Олимпиады-2002. Илья с Лизой в свободное время гуляли по набережной, катались на яхте, ходили в кафе, набирались сил на новой сезон: у Авербуха, помимо традиционных ледовых шоу, в октябре стартует «Ледниковый период» на Первом канале.
Злые языки тут же предположили, что Лиза по блату станет ведущей шоу, но знающие люди утверждают: этого не будет. Арзамасова занята в спектаклях в нескольких театрах, поэтому актриса с нетерпением ждет возобновления театрального сезона. Также она активно занимается благотворительностью, будучи попечителем фонда «Старость в радость».
Кстати, мама Арзамасовой Юлия — почти ровесница жениха дочки, но выбор ее все же одобрила. Ведь Авербух внимателен, романтичен и, кстати, хорошо обеспечен: Илья управляет своей ледовой компанией, которая занимается постановкой шоу и других крупных мероприятий. В рейтинг богачей по версии российского Forbes (подробнее — на стр. 6) Авербух с годовым доходом в $2,3 миллиона также попадал, пусть и давно, десять лет назад.
Вообще для Лизы мама — и главный советчик, и самый близкий человек. Юлия воспитывала дочку одна, ее муж погиб, когда Лиза была маленькой. Недавно Арзамасова заявила: «Я часто называю маму гусенечкой, и друзья удивляются: почему? В детстве, года в четыре, я путала слова „бабушка“ и „бабочка“. И сделала логичный вывод: когда у моей мамы будут внуки, она станет бабочкой, а пока внуков нет, она у меня — гусенечка». Не исключено, что Юлия Арзамасова скоро из гусенечки превратится в бабочку!
Видео дня. Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Teleprogramma.pro: последние новости
«Мне смешны слова Пригожина»: Джигурда озвучил сумму, на которую живет в месяц «Мне смешны слова Пригожина»: Джигурда озвучил сумму, на которую живет в месяц «Самый счастливый день»: 66-летняя Любовь Успенская показала маленького «сына» «Самый счастливый день»: 66-летняя Любовь Успенская показала маленького «сына» «Могу потратить в месяц миллион, два, пять»: Никас Сафронов озвучил свои расходы «Могу потратить в месяц миллион, два, пять»: Никас Сафронов озвучил свои расходы
Женский форум
Звёзды , Максим Ставиский , Михаил Галустян , Ирина Лобачева , Марат Башаров , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канделаки рассказала, почему вышла замуж за бедного
Канделаки рассказала, почему вышла замуж за бедного
В Сети обругали модель в прозрачном бикини
В Сети обругали модель в прозрачном бикини
Джигурда озвучил сумму, на которую живет месяц
Джигурда озвучил сумму, на которую живет месяц
Новости партнеров
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Сколько микропластика съедает человек каждый год
10:00
Сколько микропластика съедает человек каждый год
Здоровье
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
00:36
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
Звёзды Дети
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
00:56
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
Красота Звёзды
Первоклашек лишили праздничных линеек
00:19
Первоклашек лишили праздничных линеек
Дети
Вещи, которые нужно вычистить перед визитом гостей
04:11
Вещи, которые нужно вычистить перед визитом гостей
Дом и сад
Сына Полищук заподозрили в романе с юной коллегой
03:23
Сына Полищук заподозрили в романе с юной коллегой
Звёзды Любовь
Какие неприятные тайны скрывает покупной томатный сок
20:06
Какие неприятные тайны скрывает покупной томатный сок
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение