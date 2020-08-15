Подруга Легкоступовой назвала виновного в ее смерти 

«Как это можно было так упасть, чтобы получить такую огромную гематому, да я никогда не поверю в жизни, чтобы человек так мог упасть… Мне не нравился внешний вид [Фирсова] … Что-то как-то меня смущало… Его нужно посадить, разорвать на куски», — высказала она.