Подруга Легкоступовой назвала виновного в ее смерти 

Эстрадная певица близкая подруга Ольга Зарубина рассказала, кто причастен к смерти Валентины Легкоступовой. Известно, что знаменитость скончалась в пятницу, 14 августа, от черепно-мозговой травмы.
«Как это можно было так упасть, чтобы получить такую огромную гематому, да я никогда не поверю в жизни, чтобы человек так мог упасть… Мне не нравился внешний вид [Фирсова] … Что-то как-то меня смущало… Его нужно посадить, разорвать на куски», — высказала она.
Зарубина отметила, что Легкоступова была хорошим человеком и замечательной певицей. Она раскритиковала тех, кто подумал, что сложившаяся ситуация черный пиар, хотя и сама сначала так подумала. По ее словам, на своем здоровье так пиариться нельзя.
«Многие подумали, что это черный пиар. У нас же любят так делать, я тоже думала над этим. А потом поняла, что нет. Не может быть такого пиара … Пусть будет земля пухом. Пусть светлая память о ней будет», — заключила она.