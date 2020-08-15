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Подруга Легкоступовой назвала виновного в ее смерти 

Аргументы Недели 2 часа назад
Подруга Легкоступовой назвала виновного в ее смерти
Фото: @legkostupovavalentina
Эстрадная певица близкая подруга Ольга Зарубина рассказала, кто причастен к смерти Валентины Легкоступовой. Известно, что знаменитость скончалась в пятницу, 14 августа, от черепно-мозговой травмы.

«Как это можно было так упасть, чтобы получить такую огромную гематому, да я никогда не поверю в жизни, чтобы человек так мог упасть… Мне не нравился внешний вид [Фирсова] … Что-то как-то меня смущало… Его нужно посадить, разорвать на куски», — высказала она.

Зарубина отметила, что Легкоступова была хорошим человеком и замечательной певицей. Она раскритиковала тех, кто подумал, что сложившаяся ситуация черный пиар, хотя и сама сначала так подумала. По ее словам, на своем здоровье так пиариться нельзя.

«Многие подумали, что это черный пиар. У нас же любят так делать, я тоже думала над этим. А потом поняла, что нет. Не может быть такого пиара … Пусть будет земля пухом. Пусть светлая память о ней будет», — заключила она.

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