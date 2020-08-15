Подруга Легкоступовой назвала виновного в ее смерти

Певица и подруга Легкоступовой Ольга Зарубина рассказала, кто может быть причастен к ее смерти. Об этом сообщает издание "Аргументы Недели".

Зарубина не верит в версию того, что Легкоступова упала сама. По словам звезды, такую гематому нельзя получить при падении.

«Как это можно было так упасть, чтобы получить такую огромную гематому, да я никогда не поверю в жизни, чтобы человек так мог упасть… Мне не нравился внешний вид [Фирсова] … Что-то как-то меня смущало… Его нужно посадить, разорвать на куски»

Зарубина также высказалась о том, что многие посчитали трагедию черным пиаром. По словам певицы, она и сама так думала изначально, но потом поняла, что это не так.