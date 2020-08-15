Подруга Легкоступовой назвала виновного в ее смерти

Певица и подруга Легкоступовой Ольга Зарубина рассказала, кто может быть причастен к ее смерти. Об этом сообщает издание "Аргументы Недели".
Зарубина не верит в версию того, что Легкоступова упала сама. По словам звезды, такую гематому нельзя получить при падении.
«Как это можно было так упасть, чтобы получить такую огромную гематому, да я никогда не поверю в жизни, чтобы человек так мог упасть… Мне не нравился внешний вид [Фирсова] … Что-то как-то меня смущало… Его нужно посадить, разорвать на куски»
Зарубина также высказалась о том, что многие посчитали трагедию черным пиаром. По словам певицы, она и сама так думала изначально, но потом поняла, что это не так.
«Многие подумали, что это черный пиар. У нас же любят так делать, я тоже думала над этим. А потом поняла, что нет. Не может быть такого пиара … Пусть будет земля пухом. Пусть светлая память о ней будет»
Ранее "Рамблер"сообщал, что дочь Легкоступовой сделала заявление.