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Решетова разгневала подписчиков оригинальным поздравлением для Тимати 

WMJ.ru и ещё 1 34 минуты назад
Решетова разгневала подписчиков поздравлением Тимати
Фото: WMJ.ru
Сегодня рэперу и бизнесмену исполняется 37 лет.
На открытке Анастасия написала «Папочка любимый, с днем рождения! 37», дав сыну в руки маркер. Милые снимки Ратмира молодая мама сопроводила поздравлением для возлюбленного:

Вперед в новый год твоей невероятной жизни! Пора покорять новые высоты, продолжая вдохновлять на это других! Еще раз с твоим днем, кот. Мы рядом!

— поздравила возлюбленного Анастасия (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).
"Так сухо вы поздравляете Анастасия, своего котика", — отметила одна из подписчиц.
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Звёзды , Тимати , WMJ.RU
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