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«Невозможно красивые»: Александр Петров поделился редким кадром с возлюбленной 

WMJ.ru и ещё 1 3 часа назад
Петров поделился редким кадром с возлюбленной
Фото: WMJ.ru
Возлюбленные отдыхают на море и делятся летними снимками с подписчиками.
31-летний актер Александр Петров довольно редко делится семейными снимками, однако несколько часов назад актер сделал исключение и порадовал фолловеров редким кадром со своей возлюбленной — 25-летней актрисой Стасей Милославской.
На серии портретов загорелая пара улыбается в камеру, надев черные очки. «На базе с красоткой» — подписал снимки Петров. Вслед за бойфрендом совместное фото опубликовала и Стася — в своем Innstagram она разместила снимок, на котором вместе с Сашей обнимается на пляжных топчанах.
@actorsashapetrov
В комментариях фолловеры не скрывают своего восхищения красивой парой.

«Я подумала, что у меня в Ленте Питт и Джоли делают, а это вы оказались», «Невозможно красивые», «Какие вы милые и красивые» — пишут под фото пользователи Сети.

О романе Петрова и Милославской впервые заговорили осенью 2019 года, но сами влюбленные старались не афишировать свои отношения. Впервые как пара они вышли в свет в начале 2020 года. Тогда же стало известно, что актеры живут вместе.
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Звёзды , Александр Петров , Стася Милославская
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