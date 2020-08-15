Петров поделился редким кадром с возлюбленной

Возлюбленные отдыхают на море и делятся летними снимками с подписчиками.

31-летний актер Александр Петров довольно редко делится семейными снимками, однако несколько часов назад актер сделал исключение и порадовал фолловеров редким кадром со своей возлюбленной — 25-летней актрисой Стасей Милославской

На серии портретов загорелая пара улыбается в камеру, надев черные очки. «На базе с красоткой» — подписал снимки Петров. Вслед за бойфрендом совместное фото опубликовала и Стася — в своем Innstagram она разместила снимок, на котором вместе с Сашей обнимается на пляжных топчанах.

@actorsashapetrov

В комментариях фолловеры не скрывают своего восхищения красивой парой.

«Я подумала, что у меня в Ленте Питт и Джоли делают, а это вы оказались», «Невозможно красивые», «Какие вы милые и красивые» — пишут под фото пользователи Сети.

О романе Петрова и Милославской впервые заговорили осенью 2019 года, но сами влюбленные старались не афишировать свои отношения. Впервые как пара они вышли в свет в начале 2020 года. Тогда же стало известно, что актеры живут вместе.