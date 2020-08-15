Авербух и Арзамасова планируют свадьбу

Авербух и Арзамасова могут пожениться уже в 2021 году. Об этом сообщает "Телепрограмма" со ссылкой на источники из окружения пары.
По словам инсайдера, звезды решили рассекретить свой роман для того, чтобы подготовить публику к важному событию в их жизни. Коллеги Авербуха говорят, что свадьба состоится в 2021 году. Возлюбленные планировали торжество раньше, но из-за пандемии его пришлось отложить. При этом приглашения на свадьбу еще никто не получал.
Кроме того, фанаты заметили кольцо на безымянном пальце Арзамасовой. Как сообщал "Рамблер", она случайно показала его в прямом эфире в своем Instagram. При этом, многие уверены, что девушка сделала это специально, чтобы намекнуть на скорую свадьбу.