Авербух и Арзамасова планируют свадьбу

Авербух и Арзамасова могут пожениться уже в 2021 году. Об этом сообщает "Телепрограмма" со ссылкой на источники из окружения пары.

По словам инсайдера, звезды решили рассекретить свой роман для того, чтобы подготовить публику к важному событию в их жизни. Коллеги Авербуха говорят, что свадьба состоится в 2021 году. Возлюбленные планировали торжество раньше, но из-за пандемии его пришлось отложить. При этом приглашения на свадьбу еще никто не получал.