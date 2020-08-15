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Рита Ора показала голую грудь и нижнее белье в тунике с разрезами 

Harper’s Bazaar 18 минут назад
Ора показала голую грудь в тунике с разрезами
Фото: Harper’s Bazaar
Вдохновению Риты Оры остается только завидовать: певица любой найдет любой повод, чтобы устроить эротическую фотосессию и побаловать поклонников смелыми кадрами. Сегодня в ее аккаунте появился размытый кадр, в котором, впрочем, видна фигура Риты во всей красе. На снимке дива зажигательно танцует и извивается в черной тунике с низкими разрезами: в эти разрезах видна не только грудь Оры, но и татуировки и нижнее белье с кокетливыми тесемками. Наверняка в этот вечер певица стала главной героиней танцпола и с удовольствием собирала восхищенные мужские взгляды.
@ritaora
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Звёзды , Рита Ора
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