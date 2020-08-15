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Петросян пожаловался на отмененные концерты и молчание властей 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Петросян пожаловался на отмененные концерты
Фото: Lenta.ru
Юморист Евгений Петросян пожаловался на отмененные концерты в Крыму и то, что власти Краснодарского края до сих пор не говорят, состоятся ли его концерты, запланированные на конец августа. В посте в Instagram он также выразил надежду на то, что его выступления не отменят.
По мнению Петросяна, артистам эстрады нужно не только репетировать, но и взаимодействовать со зрителем, чтобы «держать себя в форме». Сатирик отметил, что, если артист не выходит на сцену в течение долгого времени, ему нелегко «восстановиться».

«У меня в августе отменились гастроли в Крыму. Сейчас на волоске висят выступления в Сочи и Адлере в конце августа», — посетовал юморист и добавил, что власти Краснодарского края до сих пор молчат и не говорят, состоятся ли его выступления.

«Я не совсем понимаю, почему в кинотеатре можно собирать зрителей, а в концертном зале — нет? Почему в салоне самолета нет шахматной рассадки, а в театральном зале планируется?» — написал Петросян. Сатирик уточнил, что понимает, почему губернатор Краснодарского края «осторожничает».

Петросян подчеркнул, что в регион «ринулись миллионы наших граждан» и что осторожность лучше, чем «потом долгое лечение». Юморист также выразил надежду на то, что его выступления все-таки состоятся.
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