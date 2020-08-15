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Петросяна возмутили отмененные концерты 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Петросяна возмутили отмененные концерты
Фото: @petrosyanevgeny
Юморист Евгений Петросян пожаловался на ограничения и отмену своих концертов. Об этом он сообщил у себя в Instagram.
Комик отметил, что не выступал уже пять месяцев, поэтому не знает, сколько сил может уйти на его восстановление. По его словам, чтобы держать себя в форме, нужно не только репетировать, но и взаимодействовать со зрителем.

"Раньше я говорил, что если артист не выходит на сцену месяц, он может восстановиться в течение недели-десяти дней. Если два-три месяца — это уже большая проблема. У нас получается уже пять месяцев. И что это будет, нам никто не сможет сказать"

Петросян рассказал, что у него уже отменились выступления в Крыму и, вероятно, такая же судьба ждет концерты в Адлере и Сочи. Он пожаловался, что концертные залы ничем не отличаются от самолетов и кинотеатров, поэтому не видит ничего плохого и опасного в своем выступлении.

"Я понимаю, губернатор Краснодарского края осторожничает. Ведь туда ринулись миллионы наших граждан, лучше осторожность, чем потом долгое лечение. Но наша жанровая проблема повисает в воздухе"

Ранее "Рамблер" сообщал, что молодая жена Петросяна отказалась под него подстраиваться.
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