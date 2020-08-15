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«Опять юбку забыла»: Бузова в сверкающем боди блеснула «прелестями» фигуры на сцене 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Опять юбку забыла»: Бузова блеснула «прелестями»
Фото: Teleprogramma.pro
Ольга Бузова не скрывала, что скучала по сцене. Девушка во время карантина не прекращала работать. Она снималась в различных проектах. После отмены самоизоляции работы у телеведущей прибавилось. Однако в августе она устроила себе отпуск с возлюбленным Давой. Пять дней пара отдыха в Сочи, где девушка успевала загорать, купаться и демонстрировать фигуру в бикини. Но на днях ее избранник презентовал новый трек с Филиппом Киркоровым, а сама телеведущая дала первый концерт за долгое время.
Бузова заставила поклонников долго ждать, но ее появление на сцене произвело фурор. Сначала она показала, как волновалась перед выходом на публику. Девушка предстала в сверкающем боди, колготках в сетку и съемной серебристой юбке. Яркий макияж и нарощенные волосы, собранные в хвост, придавали образу шика. Ольга от волнения неправильно перекрестилась. А вот само выступление прошло без казусов. Девушка зажигательно двигалась и пела свои старые и новые хиты.
@buzova86
Второй образ Бузовой состоял из топа и микро-юбки, которая не прикрывала даже ее ягодицы. Певица блеснула прелестями фигуры, развеяв все слухи о беременности, которые ходили в последние месяцы. При этом многие отметили, что грудь девушки стала заметно больше за минувших год. Поклонники одарили комплиментами 34-летнюю звезду. Многих правда смутил ее дерзкий образ.

«Прям типа Джей Ло», «Боди красивое», «Ты бесподобна, ты очень красивая», «Эта ночь будет жаркая», «Какая богиня», «Оля жги», «Опять юбку забыла», «Юбка вообще не нужна», «Изящные бедра и пышная грудь появилась», «Оля преобразилась с появлением Давы», — прокомментировали пост подписчики.

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