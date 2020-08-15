Досталось от киберзлоумышленников и Рианне
: в 2009 году они добрались до личного архива барабадосской дивы и тут же слили ее обнаженные фото в интернет. Рири назвала их поступок "унизительным" для нее и предположила, что это "худшая вещь", которая с ней случалась. Интересно, что даже зная об уязвимости смартфонов, Рианна и дальше планирует посылать "голые" снимки возлюбленным. В интервью Райану Сикресту
она с улыбкой резюмировала: "Если вы не отправляете бойфренду фото без одежды, то мне его жаль".