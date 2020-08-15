Дженнифер Лоуренс

Кристен Стюарт

Рианна

Блейк Лайвли

В 2011 году хакеры взломали аккаунт Блейк Лайвли и разместили четыре снимка актрисы, на которых обнаженная актриса фотографирует себя в зеркале. Адвокаты звезды сериала "Сплетница" выступили с опровержением и объявили, что фото — подделка, но тем самым еще больше спровоцировали преступников, и те опубликовали новые кадры из смартфона Блейк.