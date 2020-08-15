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Звезды, чьи "голые" фото украли хакеры и слили в сеть

Harper’s Bazaar
31 минуту назад
Женский форум
Одному из преступников дали 10 лет тюрьмы за кражу снимков.

Дженнифер Лоуренс

Harper’s Bazaar
Если вы звезда, то нужно десять раз подумать, прежде чем обмениваться с любимым человеком обнаженным снимками через сеть. Дженнифер Лоуренс не повезло, и она стала жертвой хакеров: в 2014 году iCloud-аккаунт звезды "Голодных игр" взломали и похитили личные снимки Дженнифер, на которых она сфотографировала себя без одежды. Злоумышленника удалось поймать, и он в итоге получил реальный срок — восемь месяцев тюремного заключения. Но сама Лоуренс не раз отмечала, что этот случай сильно ранил ее: "Эта кража не просто скандал. Ее надо расценивать как преступление на сексуальной почве".

Кристен Стюарт

Harper’s Bazaar
В 2017 году не повезло уже звезде "Сумерек". Хакеры разместили в сети откровенные фото Кристен Стюарт и ее возлюбленной Стеллы Максвелл. Кристен не стала пускать ситуацию на самотек и пригрозила судебным иском любому сайту, который будет размещать украденные у нее снимки.

Рианна

Harper’s Bazaar
Досталось от киберзлоумышленников и Рианне: в 2009 году они добрались до личного архива барабадосской дивы и тут же слили ее обнаженные фото в интернет. Рири назвала их поступок "унизительным" для нее и предположила, что это "худшая вещь", которая с ней случалась. Интересно, что даже зная об уязвимости смартфонов, Рианна и дальше планирует посылать "голые" снимки возлюбленным. В интервью Райану Сикресту она с улыбкой резюмировала: "Если вы не отправляете бойфренду фото без одежды, то мне его жаль".

Блейк Лайвли

Harper’s Bazaar
В 2011 году хакеры взломали аккаунт Блейк Лайвли и разместили четыре снимка актрисы, на которых обнаженная актриса фотографирует себя в зеркале. Адвокаты звезды сериала "Сплетница" выступили с опровержением и объявили, что фото — подделка, но тем самым еще больше спровоцировали преступников, и те опубликовали новые кадры из смартфона Блейк.

Скарлетт Йоханссон

Harper’s Bazaar
Опять же в 2011-м хакер Кристофер Чейни взломал целый ряд звездных аккаунтов и, среди прочих, слил в сеть личные фото Скарлетт Йоханссон. Его удалось поймать: злоумышленник с лихвой получил по заслугам — его отправили в тюрьму сроком на десять лет. Причем преступнику грозил 121 год заключения, но суд учел то, что он признал вину и сотрудничал со следствием. А Скарлетт до сих пор с дрожью вспоминает тот случай: "Это было похоже на военное вторжение. Как женщине, мне было страшно унизительно, и я тяжело переживала это".
Женский форум
Звёзды,Стелла Максвелл,Рианна,Райан Сикрест,Скарлетт Йоханссон,Дженнифер Лоуренс,Кристен Стюарт,
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