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Бред Питт и Анджелина Джоли снова собираются судиться: иски уже поданы 

Passion.ru 1 час назад
Питт и Джоли снова собираются судиться
Фото: Passion.ru
Похоже, между звездными экс-супругами опять пробежала «черная кошка».
Поклонники знаменитой пары уже устали от постоянных тяжб между экс-супругами: создается впечатление, что повод для судебного разбирательства звезды фильма «Мистер и миссис Смит» могут сделать прямо из воздуха. На этот раз яблоком раздора между актерами стал частный судья, который занимается их разводом.
Анджелина считает, что он имеет деловые и личные связи с адвокатом Питта, а это может повлиять на исход бракоразводного процесса. Бред настаивает, что Джолли просто хочет затянуть разбирательство. Экс-влюбленные уже подали встречные иски. Адвокаты звезд также обменялись «любезностями». Сторона Питта указала, что Анджелина ранее полностью поддерживала выбор данного судьи для процесса, а теперь тянет время, заставляя страдать своих детей, поскольку вопрос опеки над ними до сих пор не решен. Юристы Джоли же уверены, что экс-супруг просто хочет получить для себя особое положение в данном деле и любыми способами пытается склонить суд на свою сторону.
Бред Питт и Анджелина Джоли стали встречаться после совместных съемок в фильме «Мистер и миссис Смит». Начало их отношений было связано со скандалом: актер ради коллеги по съемочной площадке бросил свою жену Дженнифер Энистон. Пара долго не регистрировала свои отношения, но звезды все-таки поженилась в 2014 году. У них трое биологических детей и трое усыновленных. К сожалению уже в 2016 брак распался: Джоли подала заявление на развод. Причиной, по словам ее представителей, стали разногласия в методах воспитания детей, а также пристрастие супруга к алкоголю. Анджелина добивается полной опеки над детьми, а Питту хочет оставить только возможность посещения. Бред считает, что опека должна быть совместной.
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Звёзды , Анджелина Джоли , Дженнифер Энистон
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