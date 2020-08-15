Питт и Джоли снова собираются судиться

Похоже, между звездными экс-супругами опять пробежала «черная кошка».

Поклонники знаменитой пары уже устали от постоянных тяжб между экс-супругами: создается впечатление, что повод для судебного разбирательства звезды фильма «Мистер и миссис Смит» могут сделать прямо из воздуха. На этот раз яблоком раздора между актерами стал частный судья, который занимается их разводом.

Анджелина считает, что он имеет деловые и личные связи с адвокатом Питта, а это может повлиять на исход бракоразводного процесса. Бред настаивает, что Джолли просто хочет затянуть разбирательство. Экс-влюбленные уже подали встречные иски. Адвокаты звезд также обменялись «любезностями». Сторона Питта указала, что Анджелина ранее полностью поддерживала выбор данного судьи для процесса, а теперь тянет время, заставляя страдать своих детей, поскольку вопрос опеки над ними до сих пор не решен. Юристы Джоли же уверены, что экс-супруг просто хочет получить для себя особое положение в данном деле и любыми способами пытается склонить суд на свою сторону.