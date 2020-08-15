Погребняк рассказала о нападении маньяка

В своем Instagram Мария Погребняк поделилась воспоминаниями о нападении на нее неизвестного мужчины, которое случилось почти 10 лет назад. Несмотря на то, что встреча с маньяком давно в прошлом, Мария все еще переживает события того дня и эмоционально рассказывает подробности той ночи.

В серии Stories своего Instagram Мария подробно изложила случившееся. Страшный инцидент до сих пор отзывается тревожными воспоминаниями.

"Он за мной следил", — сообщает блогерша, описывая нападение.

По словам девушки, неизвестный мужчина подсматривал за ней через окно первого этажа на протяжении всего дня, после чего с темнотой проник в дом и напал на нее с ножом. Эти воспоминания не даются Марии легко и каждый раз они вызывают прилив страха, ведь злоумышленник до сих пор не найден и понес наказание.

@mariapoga_

Мария не пострадала, однако нападение принесло ей проблемы со сном, страх темноты и одиночества, которые до сих пор преследуют инста-диву.

"Я ужасно боюсь темноты, именно ночью он влез ко мне в квартиру! Иногда его очертания приходят ко мне во сне! Меня бросает в жар, все тело покрывается мурашками, слезы, страх! Заснуть снова не получается".

Эмоциональные сторис, записанные инстадивой, вызвали волну сочувствия со стороны фанатов, многие из них делятся личным опытом и поддерживают Погребняк, советуют обратиться к психотерапевту и научиться самообороне, чтобы преодолеть давний страх.