«Валюша до самой смерти винила Пугачеву»

"Валечка была таким солнечным человеком, — вздыхает Вадим. — Ужасно несправедливо то, что она ушла из жизни так рано, так внезапно. Она ведь только месяц назад снова обрела счастье. Вышла замуж, обвенчалась. Она так долго ждала, когда ее Юра вернется из турецкого карантина. И вот после двухнедельной самоизоляции в начале июля они воссоединились и больше не хотели терять времени. И, судя по их соцсетям, уже все время были вместе. Я не верю ни в какие рассказы о том, что это могла быть насильственная смерть. Не сомневаюсь в том, что это был какой-то дикий несчастный случай. Да и следствие, насколько я понимаю, придерживается такой же версии. Хотя про алкоголь у меня в голове не укладывается. Помню, мы однажды с ней сидели в летнем кафе в Феодосии, и Валя мне сказала, что не пьет. Она предпочитала пить кока-колу. У меня не было ни единого повода в этом усомниться за те годы, что я ее знал".