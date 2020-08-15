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«Любовь спасет мир!»: 51-летняя Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз 

Teleprogramma.pro и ещё 3 1 час назад
Бондарчук вышла замуж во второй раз
Фото: Teleprogramma.pro
Светлана Бондарчук прожила с Федором Бондарчуком больше 20 лет. В 2016 году они развелись, так как режиссер увлекся молодой актрисой Паулиной Андреевой, с которой, к слову, его познакомила жена. А светская львица сначала встречалась с фотографом Сергеем Табуновым, а потом у нее завязался роман с Сергеем Харченко. Последние два года они жили вместе, а недавно появились слухи об их скорой свадьбе.
51-летняя Бондарчук славится тем, что не имеет комплексов. На днях она тайно устроила девичник, на котором повеселилась с подругами, в том числе Надеждой Оболенцевой. А 15 августа бизнесвумен вышла замуж во второй раз. В соцсети она поделилась первым фото, сделанным в Гагаринском ЗАГСе столицы. В кадре невеста предстала в белом платье из кружева с широкими рукавами. Распущенные волосы и нежный макияж дополнили образ. В руках она держала букет розовых пионов, а вот от фаты отказалась. Жених был в классическом черном смокинге и галстуке.

«Ура! Любовь спасет мир!», — заявила Светлана.

Поклонники и коллеги стали поздравлять пару с радостным событием. Многие отметили, что Бондарчук прекрасно выглядит и может даже побороться за звание самой красивой невесты. «Ура! Мчим к вам», — заявила Яна Рудковская. «Поздравляю!», — написала Алика Смехова.

«Будьте безгранично счастливы», «Прекрасная пара», «Вы очаровательные», «Света, красотка», «Какие молодцы», — присоединились поклонники.

Также подоспел первый подарок. Филипп Киркоров хоть и улетел в Турцию, пропустив торжество, показал, что презентует молодоженам. Он опубликовал фото из галереи, на которой позирует с яркой картиной.

«Пусть этот яркий подарок от меня станет украшением вашего дома и напоминает о нашей крепкой дружбе», — заявил артист.

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