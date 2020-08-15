Гагарина в мини-бикини блеснула красивой грудью

Полина Гагарина не скрывает, что стремится поддерживать форму. Несколько лет назад певица феноменально похудела. Она также сменила прическу, кардинально преобразившись. Девушка успела родить сына Андрея от первого брака, а также дочку Мию от нынешнего мужа Дмитрия Исхакова . Однако недавно подтвердились тревожные слухи, что пара распалась. Фотограф признался, что больше не живет с артисткой, а сама Полина заверила, что уже развелась с отцом своего второго ребенка.

К слову, 33-летняя певица не унывает. Первое время после карантина она усердно работала, разъезжая по съемкам. А теперь уехала отдыхать в Турцию с дочкой Мией и своей подругой — актрисой Аленой Разживиной . На новом фото артистка предстала в прыжке в двухцветном купальнике. Лифчик был лазурного оттенка, а низ желтого. Гагарина позировала без макияжа, демонстрируя свою фигуру во всей красе. Глубокое декольте позволило ей засветить грудь.

«Подпишите фото сами, пожалуйста. У вас отлично получится, я уверена. Я ведь читаю комментарии», — написал она.

@gagara1987

Певица знает, что многие считают ее излишне худой, поэтому поставила ироничные хэштеги:

«Кожа да кости», «Накормите Полину», «Господи, что она с собой сделала».

Поклонники напротив восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие восхитились ее безупречной фигурой.

«Она вот такая воздушная, просто прекрасна!», «Идеальный плоский живот», «Забыла верх от купальника?Выглядит так себе», «Не кормите Полину, идеально все», «Стройняшка», «Фигура шик», — прокомментировали пост подписчики.

А во время ужина Полина позировала в воздушном платье с глубоким декольте. Ее подруга пошутила, что они наконец-то пришли на дискотеку. Певица стала пританцовывать прямо за столиком. По всей видимости, она наслаждается отдыхом и набирается сил перед тем, как вновь начать усердно работать, по возвращению в Москву.