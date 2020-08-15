Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Забыла верх от купальника?»: 33-летняя Гагарина в мини-бикини блеснула красивой грудью 

Teleprogramma.pro 30 минут назад
Гагарина в мини-бикини блеснула красивой грудью
Фото: @gagara1987
Полина Гагарина не скрывает, что стремится поддерживать форму. Несколько лет назад певица феноменально похудела. Она также сменила прическу, кардинально преобразившись. Девушка успела родить сына Андрея от первого брака, а также дочку Мию от нынешнего мужа Дмитрия Исхакова. Однако недавно подтвердились тревожные слухи, что пара распалась. Фотограф признался, что больше не живет с артисткой, а сама Полина заверила, что уже развелась с отцом своего второго ребенка.
К слову, 33-летняя певица не унывает. Первое время после карантина она усердно работала, разъезжая по съемкам. А теперь уехала отдыхать в Турцию с дочкой Мией и своей подругой — актрисой Аленой Разживиной. На новом фото артистка предстала в прыжке в двухцветном купальнике. Лифчик был лазурного оттенка, а низ желтого. Гагарина позировала без макияжа, демонстрируя свою фигуру во всей красе. Глубокое декольте позволило ей засветить грудь.

«Подпишите фото сами, пожалуйста. У вас отлично получится, я уверена. Я ведь читаю комментарии», — написал она.

@gagara1987
Певица знает, что многие считают ее излишне худой, поэтому поставила ироничные хэштеги:

«Кожа да кости», «Накормите Полину», «Господи, что она с собой сделала».

Поклонники напротив восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие восхитились ее безупречной фигурой.

«Она вот такая воздушная, просто прекрасна!», «Идеальный плоский живот», «Забыла верх от купальника?Выглядит так себе», «Не кормите Полину, идеально все», «Стройняшка», «Фигура шик», — прокомментировали пост подписчики.

А во время ужина Полина позировала в воздушном платье с глубоким декольте. Ее подруга пошутила, что они наконец-то пришли на дискотеку. Певица стала пританцовывать прямо за столиком. По всей видимости, она наслаждается отдыхом и набирается сил перед тем, как вновь начать усердно работать, по возвращению в Москву.
Видео дня. Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Teleprogramma.pro: последние новости
«Опять юбку забыла»: Бузова в сверкающем боди блеснула «прелестями» фигуры на сцене «Опять юбку забыла»: Бузова в сверкающем боди блеснула «прелестями» фигуры на сцене «Отпуск закончился – фотографии остались»: Хоркина в красном бикини блеснула формами на яхте «Отпуск закончился – фотографии остались»: Хоркина в красном бикини блеснула формами на яхте Илья Авербух и Лиза Арзамасова запланировали пышную свадьбу на 2021 год Илья Авербух и Лиза Арзамасова запланировали пышную свадьбу на 2021 год
Женский форум 10
Звёзды , Дмитрий Исхаков , Алена Разживина , Полина Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джигурда публично высмеял Пригожина
Джигурда публично высмеял Пригожина
Названы продукты, накапливающие радиацию
Названы продукты, накапливающие радиацию
Рудова подтвердила беременность и показала живот
Рудова подтвердила беременность и показала живот
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Сколько микропластика съедает человек каждый год
10:00
Сколько микропластика съедает человек каждый год
Здоровье
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
00:36
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
Звёзды Дети
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
00:56
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
Красота Звёзды
История любви Авербуха и Арзамасовой
00:16
История любви Авербуха и Арзамасовой
Звёзды
«Это дикость!»: Глызин о смерти Легкоступовой
00:38
«Это дикость!»: Глызин о смерти Легкоступовой
Звёзды
Первоклашек лишили праздничных линеек
00:19
Первоклашек лишили праздничных линеек
Дети
Вещи, которые нужно вычистить перед визитом гостей
04:11
Вещи, которые нужно вычистить перед визитом гостей
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение