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Подольская подтвердила вторую беременность 

Александра Нечаева 2 часа назад
Подольская подтвердила вторую беременность
Фото: @nataliapodolskaya
Супруга Владимира Преснякова призналась, что скоро у них появится еще один малыш.
Накануне певица опубликовала в своем микроблоге фотографию в купальнике, продемонстрировав округлившийся живот. На снимке Наталья выглядит абсолютно счастливой.

Просто я считаю, что пресняковых должно быть много,

— прокомментировала снимок Подольская.
@nataliapodolskaya
Напомним, подозревать, что звездная пара ожидает второго общего ребенка, подписчики Натальи начали еще в начале августа. Поводом для подозрений стала одна из фотографий, опубликованных на личной страницы певицы в социальной сети, где она позирует в свободном платье. Именно на этих снимках внимательные фолловеры и разглядели округлившийся животик певицы.
Однако, ни Наталья, ни ее муж, Владимир Пресняков, никак не комментировали появившуюся в СМИ информацию. Теперь же Подольская официально подтвердила вторую беременность.
Подписчики певицы поздравили звезду, пожелав ей и будущему малышу здоровья.
Отметим, что Подольская и Пресняков признавались, что были бы не против появления на свет еще одного сына или дочки. Пол будущего ребенка звездная пара поклонникам пока не сообщает.
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