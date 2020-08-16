Подольская подтвердила вторую беременность 

Супруга Владимира Преснякова призналась, что скоро у них появится еще один малыш.

Накануне певица опубликовала в своем микроблоге фотографию в купальнике, продемонстрировав округлившийся живот. На снимке Наталья выглядит абсолютно счастливой.

Просто я считаю, что пресняковых должно быть много,

— прокомментировала снимок Подольская.

@nataliapodolskaya

Напомним, подозревать, что звездная пара ожидает второго общего ребенка, подписчики Натальи начали еще в начале августа. Поводом для подозрений стала одна из фотографий, опубликованных на личной страницы певицы в социальной сети, где она позирует в свободном платье. Именно на этих снимках внимательные фолловеры и разглядели округлившийся животик певицы.

Однако, ни Наталья, ни ее муж, Владимир Пресняков, никак не комментировали появившуюся в СМИ информацию. Теперь же Подольская официально подтвердила вторую беременность.

Подписчики певицы поздравили звезду, пожелав ей и будущему малышу здоровья.

Отметим, что Подольская и Пресняков признавались, что были бы не против появления на свет еще одного сына или дочки. Пол будущего ребенка звездная пара поклонникам пока не сообщает.