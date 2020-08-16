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Подольскую раскритиковали подписчики за отдых в Турции 

WMJ.ru 1 час назад
Подольскую раскритиковали за отдых в Турции
Фото: WMJ.ru
Жена Преснякова поделилась историей своего путешествия, но фоллорверы ее не оценили.
С 1 августа Турция открыла границы для россиян, и желающим отдохнуть на лазурном берегу нет отбоя — туры и билеты на самолеты разлетаются в один миг. Среди звезд, отдыхающих сейчас в Турции — Лера Кудрявцева, Клава Кока, Джиган и Самойлова.
К числу этих селебрити присоединилась и Наталья Подольская, которая решила вывезти на море своего сына, сестру и племянниц.
Несколько часов назад Наталья опубликовала семейный снимок из бассейна, рассказав в посте, что буквально чудом смогла взять родственников на отдых.
@nataliapodolskaya
Дело в том, что перед посадкой на рейс выяснилось, то у племянниц Подольской просрочены паспорта — девочек сняли с рейса. Наталья улетела с сыном, а ее сестра с дочками в кратчайшие сроки смогли получить новые паспорта. Чудом им удалось купить билеты на ближайший рейс — помогло знакомство Подольской с генеральным директором авиакомпании.

Добрые люди существуют, главное правильно свою просьбу изложить. И еще один вывод — РЕШАТЬ проблему и не унывать!

— говорит подписчикам Подольская.
На многодетную маму тут же обрушился шквал критики. Многие подписчики уверены, что без звездного статуса не удалось бы так быстро решить все неурядицы.
«Если бы вы были обычной неизвестной женщиной, боюсь, что вряд ли бы у вас все так получилось», «Отлично. Только зачем лукавить? Без блата, без фамилий…», «Простым бы людям так не повезло…» — пишут возмущенные пользователи Сети.
Наталья не удаляет комментарии, но и не отвечает на едкие замечания фолловеров. Певица отдыхает на солнечном побережье и публикует в Instagram фото округлившегося животика на снимках в купальнике.
Напомним, что Наталья подтвердила свою беременность совсем недавно — она ждет второго ребенка от музыканта Владимира Преснякова-младшего.
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Звёзды , Клава Кока , Наталья Подольская , Лера Кудрявцева
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