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Басков сразил фанатов откровенными снимками с пляжа 

Слово и Дело 3 часа назад
Басков сразил фанатов откровенными снимками с пляжа
Фото: Слово и Дело
Фотографиями с летнего отдыха на заграничном побережье поделился популярный певец Николай Басков. Публикации артист выложил на своей страничке в социальной сети Instagram.
На снимках загоревший артист выглядит очень похудевшим. Басков рассказал, что сейчас он словно в раю. Подпись прикрепил к довольно откровенному снимку — фотография сделана чуть сверху и в кадре видны только пах и ноги артиста. Поклонники отметили, что отдых благотворно влияет на их кумира, он заметно подтянулся на море.
@nikolaibaskov
"Николай прекрасно вам отдыхать просто супер, какие ноги чего сказать. Шикарно выглядите!"
"Красавец мужчина, похудел, возмужал. Хорошего отдыха и побольше девушек вокруг вас"
"Похудел-то как сильно. Море тебе к лицу", — восторженно отреагировали фолловеры артиста.
Свой отдых "натуральный блондин" проводит в Италии на Сардинии. Поклонники порадовались за своего кумира, которому каким-то образом удалось попасть на заграничный курорт, где, по его словам, царит умиротворение и покой.
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Звёзды , Николай Басков
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