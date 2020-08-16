Как выглядит единственная жена Джеки Чана 

Актера, каскадера и продюсера Джеки Чана знают все. Многие выросли на фильмах этого ловкого харизматичного парня и даже хотели быть на него похожими. Но скажите честно, задумывались ли вы когда-нибудь о том, есть ли у кумира миллионов жена и почему на эту тему сам господин Чаном предпочитает не распространяться?

В прессе неоднократно всплывали скандалы, связанные с детьми Джеки Чана. Сначала его сын попал в нехорошую историю с наркотиками, а затем дочь совершила каминг аут и ушла из дома к подруге. Раз есть дети, значит была жена, а может и не одна. Так и есть, только законная, одна-единственная, с которой актер прожил 40 лет. Она всегда оставалась в тени звездного мужа, который, как оказалось, далеко не подарок.

Супругу героя боевиков зовут Линь Фэнцзяо. Познакомились они в 1982 году, когда Джеки уже был известным актером. Линь зашла в гости к подруге — редактору популярного издания, а у нее в этот день была встреча с молодой звездой. Говорят, Чан влюбился в девушку с первого взгляда, а немного пообщавшись понял — это его судьба.

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В 1983 году состоялась скромная и тайная свадьба. Джеки Чан не хотел, чтобы его поклонницы знали, что он женат, так как это повредило бы его имиджу. Линь было все равно — она была так влюблена, что согласилась на тайное бракосочетание не задумываясь. В 1984 году у пары родился сын Чан Цзоминг, который позднее взял себе имя Джейси Чан

Несмотря на рождение ребенка, актер продолжал тщательно скрывать от всех свое семейное положение и для всех поклонниц оставался перспективным женихом. Джеки не избегал женщин — его часто видели с разными красотками, но на самом деле его сердце принадлежало только жене.

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Но любовь любовью, а в 1999 году правда все же всплыла — у Джеки Чана во время съемок картины «Великолепный» произошел непродолжительный роман с актрисой Элейн У Цили, которая родила от любовника дочь Этту У Чжолинь. Неприглядная история облетела таблоиды и хотя актер категорически отрицал эту связь, Линь ему не поверила.

Да, жена простила измену, но потребовала, чтобы муж был честен со всеми и признал свое отцовство. Джеки Чан так и сделал, но с журналистами о ребенке отказывался говорить наотрез. Вскоре в семье начались раздоры из-за денег — актер решил отдать внушительную сумму на благотворительность, против чего выступил его сын.

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Немного позднее молодого человека задержала полиция за хранение запрещенных веществ и отец отказался помогать ему. В интервью прессе Джеки Чан говорил, что Джейси знал во что ввязывается и это будет ему хорошим уроком. К счастью, этот случай не рассорил отца и сына и они все-таки нашли общий язык. Отношения с Линь Фэнцзяо также не испортились и пара по-прежнему живет душа в душу.