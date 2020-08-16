Бородина пожаловалась на неудобства отдыха в Крыму 

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что отпуск приходится проводить на «колоритном пляжике, как в 90-е: в карты люди играют и кормят борщецом на обед». И отметила, что хочет «в отель, где все включено».

После ряда негативных комментариев Бородина поспешила оправдаться, что ей все нравится.

@borodylia

страница Ксении Бородиной в Instagram

Ранее стало известно, что республика Крым оказалась на втором месте в России по скорости распространения коронавируса.

Об этом свидетельствуют расчеты, основанные на коэффициенте распространения инфекции (Rt). Этот показатель равняется количеству зафиксированных случаев заражения за последние четыре дня, деленному на число больных за предыдущие четыре дня.